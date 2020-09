On peut dire que Hillary Clinton sait entretenir le suspense. Après huit mois d’attente, l’ancienne candidate à la présidentielle américaine a annoncé que son podcast, You and Me Both, sera disponible dès le 29 septembre sur de multiples plateformes. Un timing intéressant puisque cette série de 24 entretiens arrivera cinq semaines avant la prochaine élection présidentielle américaine.

Dans You and Me Both, Hillary Clinton conduira une série d’interviews portant sur de nombreux sujets que l’ancienne candidate à la Maison-Blanche estime être trop rarement abordés dans le débat public. Cela inclut le deuil, la notion de résilience ou, plus étonnamment, la tendance de l’athleisure.

Hillary Clinton sera entourée de personnalités américaines telles que Sarah Cooper, Gloria Steinem, Stacey Abrams, Samin Nosrat, Patton Oswalt, Aminatou Sow, Ann Friedman et Tan France, que l’on connaît aux États-Unis pour sa participation à l’émission de Netflix, Queer Eye.

«Je suis excitée à l’idée de mettre en avant ces conversations enrichissantes, impactantes et parfois hilarantes, ainsi que d’ouvrir le débat avec des personnalités que je trouve extrêmement fascinantes», a expliqué Hillary Clinton dans un communiqué.

L’ancienne secrétaire d’État prépare la sortie de son nouveau podcast depuis de nombreux mois, puisque son partenariat avec iHeartMedia avait été annoncé en février dernier. Un délai dont a tiré parti l’ancienne Première dame Michelle Obama, qui a présenté le premier épisode de son podcast, The Michelle Obama Podcast, fin juillet.

Même Bill Clinton lance son podcast

Pourtant Hillary Clinton est loin de faire figure de novice dans l’industrie florissante des podcasts. L’ancienne sénatrice américaine s’était essayée au son durant sa campagne présidentielle à travers le podcast With Her, dans lequel elle parlait des coulisses de sa candidature à la Maison-Blanche.

Une passion pour les formats audio qu’elle a transmis à son mari, Bill Clinton, qui a récemment annoncé la sortie de son nouveau podcast en 2021. Ce nouveau format audio s’appuiera sur le précédent podcast de l’ancien président américain, Why Am I Telling You This?, qu’il animait avec sa fille Chelsea jusqu’en octobre dernier.