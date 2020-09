«Aline», le film inspiré de la vie de Céline Dion, sortira en novembre

C’est le 27 novembre que la fiction de Valérie Lemercier, Aline, sur Céline Dion prendra l’affiche au Québec. Le film sera également présenté en grande première au festival Cinemania quelques semaines plus tôt, le 5 novembre.

Aline, film-hommage librement inspiré de la vie de Céline Dion, retrace l’histoire de la benjamine à la voix d’or de la famille Dieu, de sa tendre enfance à son succès planétaire. L’actrice, réalisatrice et humoriste française Valérie Lemercier (Les Visiteurs) se glisse ainsi dans la peau de la chanteuse superstar québécoise avec bienveillance et dérision.

Et à en regarder la bande-annonce, diffusée ce vendredi, la transformation est bluffante, presque troublante. On y voit Valérie Lemercier revêtir les tenues les plus emblématiques de Céline Dion – grâce à la participation de son designer favori, Stéphane Rolland, aux costumes – et s’approprier ses expressions corporelles avec brio.

Sylvain Marcel (De père en Flic 2) interprète Guy-Claude, le producteur de musique qui va faire d’Aline «la plus grande chanteuse au monde». Bien sûr, le film raconte aussi et surtout l’histoire d’amour entre Aline et Guy-Claude avec tous les détails publics que l’on connaît de la relation entre Céline Dion et René Angélil.

La comédienne Danielle Fichaud (La passion d’Augustine) tient quant à elle le rôle de la mère d’Aline.

Aline est une coproduction entre le Québec et la France avec un budget qui a dépassé les 30 millions de dollars.