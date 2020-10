Le «Dune» de Denis Villeneuve repoussé à octobre 2021

L’attente sera longue. L’adaptation très attendue du roman culte Dune de Frank Herbert par le réalisateur québécois Denis Villeneuve voit sa sortie décalée à octobre 2021, nous apprend le site Collider.

Dune n’a donc ainsi pas pu échappé au triste sort qui a touché de nombreux autres films ces derniers mois. Même si certains comme le Tenet de Christopher Nolan ont pu profiter de l’été pour maintenir leurs sorties, d’autres n’auront pas eu cette chance et voient leurs sorties repoussées à 2021. Hier, le coup de tonnerre est venu du côté du prochain volet de la saga James Bond, Mourir peut attendre (No Time to Die), qui s’est vu repousser pour la deuxième fois, au 2 avril 2021.

Une décision lourde de conséquences, puisque c’est suite à celle-ci que l’exploitant britannique Cineworld a annoncé dans la foulée la fermeture de plus de 600 salles aux États-Unis et au Royaume-Uni. Par effet de domino, ces fermetures ont amené les compagnies comme ici Warner Bros. à revoir leur calendrier selon Collider, et notamment en ce qui concerne Dune. Une décision que respecterait néanmoins le réalisateur québécois, celui-ci voulant voir le film se lancer sur grand écran.

Il faudra donc attendre près d’un an pour enfin enfin découvrir la vision de Denis Villeneuve sur ce géant de la science-fiction que représente Dune. Cette nouvelle adaptation du roman de Frank Herbert mettra notamment en scène Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atréides, aux côtés d’autres acteurs comme Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac et bien d’autres.

Pour patienter, on peut toujours se repasser cette première bande-annonce époustouflante diffusée il y a quelques semaines, ou bien revoir la première adaptation de 1984 réalisée par David Lynch.