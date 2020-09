Une bande-annonce pour «Dune» de Denis Villeneuve

Dune, le très attendu film du cinéaste québécois Denis Villeneuve, a enfin une bande-annonce. Celle-ci a été dévoilée en ligne ce mercredi.

L’acteur franco-américain Timothée Chalamet (Call me by your name, Little Women), qui tient le rôle de Paul Atréides, crève l’écran dans cette bande-annonce de trois minutes. Les images du Dune de Denis Villeneuve sont à couper le souffle et placent donc la barre très haute pour les fans de science-fiction.

Au-delà des dialogues cultes de Dune, on peut y entendre également entendre un morceau arrangé de Pink Floyd, Eclipse.

À l’heure de notre ère COVID, la bande-annonce de Dune a véritablement créé l’événement dans l’univers cinéma. Pour l’occasion, Denis Villeneuve, Timothée Chalamet et une partie de la distribution, dont Zendaya et Oscar Isaac, ont répondu à une séance de Q&A présentée par Stephen Colbert sur le compte Twitter Movies.

Timothée. Rebecca. Oscar. Josh. Zendaya. Sharon. Jason. Javier. Denis. DUNE TRAILER FIRST LOOK. 👀 https://t.co/ePHY6aGem4 — Twitter Movies (@TwitterMovies) September 9, 2020

Une première adaptation par David Lynch de Dune avait vu le jour en 1984. Kyle MacLachlan (Dale Cooper dans la série Twin Peaks) y interprétait à l’époque Paul Atréides.

L’oeuvre de l’écrivain américain Frank Herbert, parue au milieu des années 1960, est à ce jour le roman de science-fiction le plus vendu au monde.

La sortie en salle de Dune est prévue pour le 18 décembre 2020 au Québec.