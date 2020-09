Mutek 2020: cinq performances à ne pas manquer

C’est une 21e édition hybride de Mutek qui commence ce mardi. Une douzaine de performances en salle auront ainsi lieu jusqu’à dimanche à la Société des arts technologiques (SAT) et à la Place des Arts. Alors pour vous aider à y voir plus clair, on vous présente nos cinq spectacles coup de coeur.

Même si la plupart affichent déjà complet – normes sanitaires obligent -, les festivaliers pourront tout de même y assister virtuellement, en direct ou en différé, gratuitement. Le festival international de créativité numérique et de musiques électroniques met aussi à disposition du public des spectacles captés en Argentine, au Japon, en France, en Corée du Sud, au Mexique et aux États-Unis.

À noter que la programmation de Mutek Forum, qui comprend notamment des panels, des conférences et des classes de maître, est également accessible en ligne, tout comme l’exposition virtuelle d’oeuvres d’arts numériques.

Expérience 1

La harpiste bionique, suivie de Patrick Watson avec son projet Bleue, ne manqueront pas de surprendre. Elle produira une prestation solo à la harpe aussi sonore que visuelle, lui, au piano sera accompagné des musiciens Mishka Stein et Saw Woywitka. Des instruments classiques à l’électronique, il n’y a qu’un pas!

Le mercredi 9 septembre à partir de 21h à la SAT ou en ligne

Play 3

Les amateurs d’expérimental et d’ambient ont rendez-vous avec le duo Cy-Ens et Ben Shemie pour des performances live. Les premiers proposeront Lullabyte Portamenti, avec des mélodies méditatives mêlant synthétiseurs et thérémine. Le chanteur du groupe local Suuns produira sur scène une musique lo-fi et psychédélique.

Le mercredi 9 septembre à partir 21h30 à la Cinquième salle de la Place des Arts

Expérience 2

Le troisième jour de Mutek sera rythmé par l’artiste montréalais aux multiples casquettes Guillaume Coutu-Dumont, par ailleurs grand habitué du festival qui travaille désormais à Berlin. Il ne sera pas seul, puisque le VJ québécois Diagraf assurera le spectacle côté optique. Et puis l’excellente DJ Ouri prendra les commandes de la soirée avec sa musique hypnotique.

Le 10 septembre à partir de 21h à la SAT

Play 5

Parce que ça fait (trop) longtemps qu’on attend ça, on a bien hâte de danser avec Pelada, dont Movimiento Para Cambio a été désigné l’un des meilleurs albums de 2019 par Resident Advisor. Tati au Miel prendra ensuite le relais avec sa musique transcendante, et bien plus encore!

Le jeudi 10 septembre à 31h30 à la Cinquième salle de la Place des Arts

Nocturne 1

Soirées phares de Mutek, les Nocturnes sont généralement les plus attendues par le public. À Métro, on a retenu la première qui met à l’honneur six artistes: Sofcorecoft avec TiND, CMD avec Melesul3, Musique Nouvelle et enfin Neo Edo. Que du beau!

Le vendredi 11 septembre à 21h à la SAT