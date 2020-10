«Rue King» revient pour une deuxième saison cet hiver

TVA a annoncé mercredi le retour du sitcom d’improvisation Rue King pendant l’hiver 2021. Les comédiens Pier-Luc Funk, Marie-Ève Morency et Sophie Cadieux reprendront ainsi du service avec leur sens de la répartie hors pair.

Lors de la saison 2 de Rue King, les colocs Pier-Luc et Marie-Ève, ainsi que Sophie, la nouvelle venue, apprendront encore à se connaître et à vivre ensemble dans leur loft de Sherbrooke. Les téléspectateurs pourront suivre leurs péripéties ponctuées des visites de leurs proches Sylvie Moreau, Stéphane Crête et Mehdi Bousaidan.

Pour encore plus d’inattendu, d’autres invités surprises feront également partie de la distribution de Rue King cette saison. Il s’agit notamment de Rachid Badouri et Laurent Paquin, mais aussi Steve Lussier, le maire de la Ville lui-même.

Dans une courte vidéo partagée par la chaîne TVA pour accompagner la nouvelle, on entend Marie-Ève Morency, Sophie Cadieux et Mehdi Bousaidan exprimer leurs attentes. Marie-Ève ne s’attend «à rien et à tout». Comment la relation entre Sophie et Mehdi va-t-elle évoluer? Que va-t-il arriver Pierre-Luc?

Pour rappel, Rue King est entièrement improvisé. Le maître du jeu Stéphane Bellavance est tout de même là pour souffler aux comédiens quelques vagues indications. «Ils n’ont pas eu de texte, aucune répétition, chaque scène ne va être jouée qu’une seule fois» précise-t-il dans la vidéo du communiqué.

La date de diffusion de la saison 2 de Rue King n’est pas encore connue.