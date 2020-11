5 films qui vous rendront heureux d’être célibataire

Oui, les célibataires ont aussi le droit à leur journée internationale, et c’est ce mercredi 11 novembre. Si vous aussi vous ne cessez de subir des questions sur votre célibat, ces films vous rappelleront combien vous avez raison de prendre votre temps et qu’être seul peut être bien plus drôle que vous ne le pensez. Alors prenez votre pop-corn et dédramatisez, parce que soyons honnête, vos amis en couple vous envient un tantinet.

Parce qu’il faut profiter de son célibat: Célibataire, mode d’emploi

Réussir son célibat n’est pas si facile que cela. À New York, la recherche de l’amour est un parcours du combattant auquel tout le monde ne veut pas forcément se confronter. Fraîchement célibataire, Alice doit apprendre à vivre seule et à profiter de son célibat. Une comédie américaine comme on les aime avec des personnages déjantés et une fin qui ne sort pas directement d’un conte de fées.

De Christian Ditter

Avec Dakota Johnson, Rebel Wilson, Leslie Mann, Alison Brie

Disponible sur Amazon Prime Video

Parce qu’il faut se connaître avant tout: Mange. Prie. Aime

Tout risquer pour se retrouver. Liz Gilbert veut prendre sa vie en main après son divorce difficile. Elle décide alors de s’offrir une année. Une année pour se pencher sur elle même. Une année pour retrouver le goût de sa propre vie. Voyager, s’ouvrir au monde, croquer la vie à pleine dent en somme. Il n’y a pas de mal à prendre son temps.

De Ryan Murphy

Avec Julia Roberts, Viola Davis, James Franco, Javier Bardem

Disponible sur Netflix

Parce qu’il vaut mieux être seul que mal accompagné: Seriously Single

Vous aussi, vous connaissez cette fille qui veut à tout prix être en couple? À force de s’accrocher aux hommes, Dineo perd de vue ses propres valeurs. C’est sans compter sur sa meilleure amie Noni qui compte bien le lui rappeler. Un film rempli de clichés, mais terriblement plaisant pour nous rappeler qu’avoir peur d’être seul ne doit pas nous pousser à accepter n’importe qui juste à cause de la pression sociale.

De Katleho Ramaphakela, Rethabile Ramaphakela

Avec Fulu Mugovhani, Tumi Morake, Bohang Moeko

Disponible sur Netflix

Parce que le meilleur est à venir: Quelqu’un de bien

Jenny vient d’être plaquée par son petit ami après une relation de neuf ans alors qu’elle doit quitter New York pour San Francisco à cause de son nouveau travail. En pleine déprime, elle réunit ses meilleures amies pour surmonter cette terrible rupture, mais des flashbacks ne cessent de lui revenir en mémoire sur son histoire d’amour passée. Entre la nouvelle vie qui l’attend à l’autre bout du pays et son ancienne vie dans la grosse pomme, Jenny se rend vite compte que le changement qu’elle craint tellement est pourtant inévitable. A y regarder de plus près, ce n’est pas forcément une mauvaise chose.

De Jennifer Kaytin Robinson

Avec Gina Rodriguez, Brittany Snow, DeWanda Wise

Disponible sur Netflix

Parce qu’il n’y a pas que les enfants dans la vie: Le club des mères célibataires

Elles sont certes des mères qui font tout ce qu’elles peuvent pour leurs enfants, mais elles restent des femmes. Célibataires qui plus est. Ces cinq femmes se voient obligées d’unir leurs forces pour mettre sur pied une vente de charité après que leurs enfants ont été pris la main dans le sac en train de fumer et de taguer leur propre école. Très vite, elles montent leur propre groupe d’entraide. Oui, il y a bien une vie en dehors des enfants et ces femmes courageuses comptent bien profiter de la leur.

De Tyler Perry

Avec Nia Long, Amy Smart, Cocoa Brown, Terry Crews, William Levy, Wendi McLendon-Covey, Ryan Eggold, Zulay Henao

Disponible sur Amazon Prime Video, YouTube, myCanal