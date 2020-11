Lorde veut sensibiliser au réchauffement climatique à travers un livre de photographie

Un voyage initiatique inspiré par Greta Thunberg… et le climatoscepticisme de Donald Trump. Lorde s’est rendue en Antarctique en août 2019, afin de visiter le continent avant qu’il ne se transforme en «boue». Une expédition dans le Grand Sud qu’elle racontera prochainement dans un nouveau livre de photographie, et son troisième album studio.

Lorde a annoncé la sortie de son premier livre de photographie, intitulé Going South, dans une newsletter adressée à ses fans. «Au début de l’année 2019, j’ai fait un voyage en Antarctique, financé et facilité par les charmantes personnes d’Antarctica New Zealand. Le continent me fascine depuis que j’ai l’âge de lire. Il a recommencé à m’intéresser ces dernières années alors que ma conscience environnementale augmentait et que les questions sur la manière de changer mes empreintes personnelles et professionnelles sur cette Terre occupaient une grande partie de mon temps,» a-t-elle écrit.

La chanteuse néo-zélandaise avait entrepris ce voyage sur le continent avec son amie et photographe Harriet Were, qui signe les 100 photographies mises à l’honneur dans l’ouvrage Going South. «J’ai pensé qu’il était nécessaire de les inclure dans un petit livre semblable à un catalogue, les accompagnant d’un texte que j’ai écrit sur mon expérience sur le continent gelé», a-t-elle ajouté.

L’artiste multiprimée n’a pas révélé la date de publication de Going South, bien qu’elle ait prévenu ses fans qu’ils ne pourraient probablement pas le mettre sous leur sapin de Noël. Les bénéfices du livre seront reversés à une bourse d’études destinée à financer les recherches sur le réchauffement climatique d’un doctorant de Nouvelle-Zélande ou d’Antarctique.

En plus de lui avoir inspiré son premier livre de photographie, cette excursion en Antarctique a encouragé Lorde à s’atteler à la composition de son très attendu troisième album studio. «Après ce voyage, j’ai réalisé que mon cerveau avait besoin de visiter un univers alternatif. Les albums vivent en quelque sorte dans leur propre univers, et l’Antarctique m’a permis de tout effacer pour repartir de zéro, comme une sorte de foyer céleste que je devais traverser pour m’atteler à mon prochain projet», a-t-elle souligné. La chanteuse néo-zélandaise n’a toutefois pas annoncé quand ses fans pourront découvrir son prochain opus, qui viendra succéder à Melodrama (2017).