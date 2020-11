La bibliothèque publique de New York donne son palmarès des livres de 2020

À quelques semaines des fêtes de fin d’année, l’heure est à la chasse aux cadeaux. Mais quels livres glisser dans votre hotte du Père Noël ? Si vous hésitez entre premiers romans et best-sellers primés, la bibliothèque municipale de New York vient à votre rescousse avec son palmarès des meilleurs livres de l’année 2020.

Les bibliothécaires de l’institution new-yorkaise ont sélectionné plus de 280 livres triés par genre, format et âge. Ce tour d’horizon du meilleur de la littérature couvre presque tous les genres, allant de la fiction aux romans graphiques et biographies. De quoi satisfaire tous les amoureux des livres, et ce qu’ils parlent anglais comme espagnol.

«L’année 2020 a apporté des défis inattendus dans le monde entier, que nous avons dû affronter ensemble. Malgré ces obstacles, la Bibliothèque et son personnel restent engagés envers nos habitués, en offrant des ressources, des recommandations et des services de manière nouvelle et innovante. Nos comités des meilleurs livres lisent des centaines de livres, recherchent des titres à la fois physiquement et numériquement, déterminés à créer une grande liste de livres que les lecteurs pourront apprécier malgré les difficultés de 2020», a déclaré Lynn Lobash, directrice associée de l’équipe des services aux lecteurs de la Bibliothèque, dans un communiqué.

Parmi les livres pour adultes recommandés par la bibliothèque municipale de New York se trouve The City We Became de N.K. Jemisin, le premier roman fantastique de sa série Great Cities qui sortira en France en février 2021 sous le titre Genèse de la cité. L’autrice afro-américaine y raconte la lutte acharnée de cinq New-Yorkais, qui représentent l’âme de la Grosse Pomme, contre un ennemi commun aussi mystérieux que dangereux. Les écrivaines Hilary Leichter et Maggie O’Farrell font également une apparition dans le classement avec Temporary: A Novel et Hamnet: A Novel of the Plague, deux livres salués par le New York Times.

Des livres pour enfants qui prônent la diversité

Du côté de la littérature jeunesse, l’auteur et illustrateur californien Christian Robinson a été mis à l’honneur pour le best-seller You Matter. Cet ouvrage permettra aux parents d’aborder les thèmes de l’empathie et de la fraternité avec leurs enfants à travers une série d’illustrations colorées. Magnificent Homespun Brown: A Celebration de Samara Doyon et Evelyn Del Rey Is Moving Away de Meg Medina ont également été salués par les experts de la bibliothèque municipale de New York. Deux livres mettant en scène des personnages noirs, un fait encore trop rare dans la littérature jeunesse selon une récente étude britannique.

Un autre classement de la bibliothèque new-yorkaise compile les meilleurs livres pour enfants écrits en espagnol. Parmi eux se trouvent ¿Cómo lo ves? dans lequel Vera Galindo présente certains des plus grands noms de l’art contemporain; ainsi que l’ode à la diversité et l’amitié, Amigas de Lauren Ace.

L’intégralité du palmarès de la bibliothèque municipale de New York, ainsi que les classements dédiés aux meilleurs livres pour adolescents et de poésie, sont disponibles sur le site officiel de l’institution américaine.