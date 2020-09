LeBron James, Lil Nas X… Quand les célébrités se lancent dans la littérature jeunesse

Vous les connaissez comme musiciens, acteurs ou encore animateurs de talk-shows américains, mais vos enfants les connaissent, eux, comme les auteurs de leurs livres préférés. De nombreuses célébrités telles que LeBron James et Jimmy Fallon se lancent désormais dans la littérature jeunesse. Un marché en plein boom qui a généré 2 milliards de dollars aux Etats-Unis depuis le début de l’année.

Après avoir conquis les charts avec le tube Old Town Road, Lil Nas X met maintenant sa plume au service de son premier livre pour enfants, C for Country.

Cet ouvrage, dont les illustrations sont signées Theodore Taylor III, racontera les aventures du chanteur américain et de sa fidèle monture, Panini. Des péripéties rocambolesques qui permettront aux enfants âgés de 3 à 7 ans d’apprendre les lettres de l’alphabet tout en se familiarisant avec divers objets et animaux en lien avec l’univers country.

Même si Lil Nas X a déjà annoncé sur les réseaux sociaux que C for Country sera «le meilleur livre pour enfants de tous les temps», le chanteur-compositeur de 21 ans n’est pas le seul à sortir son propre ouvrage pour enfants.

i’m dropping the best kids book of all time soon! C IS FOR COUNTRY, out January 5, 2021 from @randomhousekids. I can't wait to share it with you all. You can pre-order it right here!!!: https://t.co/lLqM4CqXA5 pic.twitter.com/h0hhnlvPTO

— nope (@LilNasX) September 15, 2020