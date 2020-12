À quelques semaines de la fin de l’année, les conservateurs et archivistes de musées se demandent comment ils raconteront la pandémie aux générations futures. La Smithsonian Institution a mené des entretiens virtuels avec 85 artistes et professionnels du milieu de l’art américain pour le Pandemic Oral History Project. Le but? Raconter comment la culture a fait face à une année sans précédent.

L’institution américaine a conduit ses entretiens entre juin et septembre sur l’application Zoom, où plus de 30 heures de discussion ont été enregistrées avec des artistes tels que Ed Bereal, Allana Clark, Nabil Mousa, Wendy Red Star et Krzysztof Wodiczko. Un format atypique pour les archivistes de la Smithsonian Institution, qui sont plus habitués aux interviews-fleuves menées en personne. Mais, pandémie oblige, ils ont été obligés d’adapter leur protocole pour «créer une archive permanente de ce moment extraordinaire pendant qu’il se déroulait en temps réel».

«Ce projet nous a donné l’occasion d’agir sur le moment, en utilisant une plateforme de communication très actuelle – Zoom – pour créer un témoignage historique significatif de cette époque sans précédent. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont participé et honorés de pouvoir préserver leurs réflexions», a expliqué Liza Kirwin, directrice par intérim de l’Archive of American Art, dans un communiqué.

Ces nombreux entretiens, dont les quinze premiers ont récemment été diffusés sur YouTube, illustrent les nombreuses conséquences des crises sanitaires, financières et sociales dans le monde de l’art américain et à l’étranger. Ils abordent également des thèmes universels tels que l’expérience du deuil, la parentalité, la maladie, ou le fait que les longues périodes d’isolement soient particulièrement propices à l’introspection.

«Je devais faire face à un autre problème physique [pendant la pandémie]. Et donc j’étais déjà en quarantaine. Je subissais une chimio, et je ne pouvais voir personne de toute façon. A cause du mode de vie de ma famille élargie, nous sommes tous mis en quarantaine ensemble. Donc, je ne ressens pas la solitude et l’isolement que la plupart des gens ressentent en ce moment», explique Jessie Benton, la fille du regretté peintre américain Thomas Hart Benton, au cours de son entretien.