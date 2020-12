Si la chanson I’ll Be Home For Christmas prend un tout autre sens cette année, une coutume des Fêtes demeure: 2020 n’échappe pas à la traditionnelle bordée d’albums de Noël. Métro vous présente ses critiques de cette cuvée.

The Ultimate Christmas Collection A very chilly Christmas A Holly Dolly Christmas It’s Christmas All Over The Christmas Album Chansons hivernales Winter Poems Blues for Christmas

••••• Sublime •••• Recommandé ••• Bon •• Moyen • Sans intérêt

Féérie mélancolique

Chilly Gonzales

A very chilly christmas

•••• 1/2

Vous pensiez avoir entendu toutes les déclinaisons possibles et imaginables de Jingle Bells et de Last Christmas? C’était avant d’écouter ce distingué album de Noël signé par notre pianiste montréalais préféré (sans rancune Jean-Michel Blais et Alexandra Stréliski). Pour notre plus grand bonheur, Papa-Noël-Gonzales y invite ses lutins Feist et Jarvis Cocker à poser leurs jolies voix sur trois morceaux. En plus d’être féérique, cet album recèle d’airs mélancoliques qui collent parfaitement à l’année qui s’achève.

Marie-Lise Rousseau

65,21 minutes de bonheur

Anne Murray

The Ultimate Christmas Collection

••••

Cet album arrive à temps, dans mon cas du moins : je n’en peux plus de ce virus qui s’incruste… La voix douce et juste de cette légende canadienne a eu un effet immédiat sur mon moral! La magie a opéré grâce aux 22 titres de l’album pigés dans le vaste répertoire de Mme Murray, des classiques de décembre que j’ai écoutés en boucle. Je gage que les enfants ne résisteront pas au rythme militaire de Christmas In Killarney. Parfait pour les journées précédant Noël en préparant les amuse-gueules.

Carole Côté

Remède à la déprime

Artistes variés

Blues for Christmas

••••

Réchauffer vos intérieurs avec un peu de blues, ça vous dit? Alors qu’un Noël en famille semble n’être plus qu’un souvenir du bon vieux temps cette année, on ne va se laisser abattre pour autant. On célèbre, malgré tout, dans la bonne humeur grâce à ce mini-album qui nous donne des envies de déhanchement dans le salon en décorant le sapin, un verre de vin chaud à la main évidemment. Attention, Santa Claus is Back in Town, et ça va swinguer avec Rudolph the Red Nose Reindeer! Amélie Revert

Du jazz dans mon Noël

Leslie Odom Jr.

The Christmas Album

••••

Après un premier album de Noël en 2016, la star de Hamilton récidive. Cette fois, le chanteur apporte une touche plus jazzy et moderne à des classiques comme Last Christmas, O Holy Night et des titres originaux comme le très dansant Snow. L’artiste célèbre aussi la diversité avec Ma’oz Tzur chanson d’Hanoucca en duo avec sa femme, Nicolette Robinson, et par une très surprenante revisite du classique Little Drummer boy avec la chorale sud-africaine des jeunes de Mzansi. À déguster sans modération.

Martin Nolibé

Doux-amer

Pierre Lapointe

Chansons hivernales

••••

Voilà un disque de Noël qui résonne comme une bouffée d’air frais parmi l’effervescence des carillons traditionnels et des trémolos. Ici, Pierre Lapointe raconte des histoires aussi intimes qu’universelles. Une simplicité qui fait chaud au coeur alors que l’artifice et les faux-semblants vont bien trop souvent de pair avec le temps des Fêtes. Bien loin d’être blasé, l’artiste nous propose, au contraire, de revenir à l’essentiel en cette période si spéciale et unique : l’amour et la bienveillance. Amélie Revert

Noël apaisant

Stephan Moccio

Winter Poems

•••1/2

Difficile d’imaginer que l’interprète de ces délicats et apaisants airs de Noël enrobés de ouate au piano se cache derrière le succès mondial Wrecking Ball de Miley Cyrus ainsi que des tubes de Céline Dion et The Weeknd. À l’extrême opposé de la pop bonbon, l’auteur-compositeur-interprète canadien offre ici une heure de magie de Noël empreinte de bienveillance. Sans réinventer le genre instrumental, il exécute impeccablement et sobrement de grands classiques, tout en lenteur et en douceur.

Marie-Lise Rousseau

Enguirlandé

Dolly Parton

A Holly Dolly Christmas

••1/2

Avec un début d’album enjoué qui joue très bien avec le kitsch de Noël et des duos où elle pousse la chansonnette accompagnée de Michael Bublé (Cuddle Up, Cozy Down Christmas) et de sa superstar de filleule Miley Cyrus (Christmas Is), on pensait que Dolly Parton nous offrirait une suite en crescendo. Ce qui n’est pas vraiment le cas… Malheureusement, tout bascule au moment d’All I Want For Christmas Is You. Même avec la participation de Jimmy Fallon et de son humour, n’est pas Mariah Carey qui veut. Amélie Revert

Papa rockeur

The Goo Goo Dolls

It’s Christmas All Over

••1/2

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il sortait un album de Noël, le chanteur du groupe de rock alternatif Goo Goo Dolls John Rzeznik a sobrement répondu «I love Christmas». Une simplicité qui transparaît pour le meilleur et pour le pire dans ce It’s Christmas All Over. Si on apprécie les titres originaux comme This is Christmas ou le très taquin You Ain’t Getting Nothin’ destiné à la fille du chanteur, la revisite des classiques qui composent le reste de l’album sonne bien fade pour un groupe de rock.

Martin Nolibé