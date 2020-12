La chanteuse québécoise Safia Nolin fait une entrée remarquée dans le top 10 des recherches Google les plus populaires au pays en cette année 2020. Dans la catégorie: «Nouvelles canadiennes», elle côtoie ainsi le coronavirus, Black Lives Matter et Sophie Grégoire Trudeau.

Google a rendu publiques ses recherches les plus populaires au pays. Deux personnalités féminines québécoises se retrouvent dans les recherches les plus populaires dans la catégorie «Canadian News»: Sophie Grégoire Trudeau, à la 9e place, et Safia Nolin à la 10e place.

La popularité de Mme Trudeau peut s’expliquer par ses mésaventures avec la COVID-19 en début d’année. Alors que le coronavirus était encore assez méconnu, l’animatrice et épouse du PM du Canada était déclarée positive au virus.

Sur Facebook, elle s’était confiée: «On vit des moments difficiles. Je sais que ce n’est pas facile d’être seul. On est des êtres qui ont besoin les uns des autres pour grandir, moi y compris.»

Vague de dénonciations

Quant à la chanteuse Safia Nolin, c’est sa dénonciation de l’agression qu’elle a subie de la part de Maripier Morin qui explique probablement sa 10e place au classement.

Dans une série de textes publiés sur son compte Instagram, Nolin avait en effet témoigné avoir été sexuellement harcelée par l’animatrice Maripier Morin lors d’une soirée en 2018. Morin lui ayant fait des avances, allant jusqu’à la mordre à la cuisse.

«Elle m’a dit qu’elle allait me mettre dans une cage, qu’elle allait me nourrir, avait écrit la chanteuse lors d’une vague de dénonciations qui a ébranlé le Québec. Tout cela sur un ton super sexuel et en me caressant les bras.»

Notons que parmi les recherches les plus populaires au Canada, dans la catégorie générale, on trouve les élections américaines, Zoom et Kobe Bryant, le joueur de basketball tragiquement décédé en janvier.

Et au Québec?

Si «Pourquoi les gens achètent du papier toilette?» est une question existentielle qui s’est imposée partout au pays, le Québec ne manque pas non plus de requêtes un peu spéciales.

Par exemple, on trouve: «comment faire pousser un ananas?», à la huitième place du classement québécois des questions commençant par «Comment?».

Toujours au Québec, mentionnons finalement des recherches très connotées «confinement». À savoir: «Recette de pain Ricardo», «Comment couper les cheveux d’un homme?», «Quand rembourser la PCU?» ou encore «Quoi faire quand on s’ennuie?».

