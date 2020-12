Un temps des fêtes sous le signe de la culture

Le congé des fêtes approche à grands pas! Malgré la fermeture prolongée des salles de spectacles et des musées, l’offre culturelle demeure variée et abondante. Voici quelques activités pour rythmer votre temps des fêtes.

Luminothérapie au centre-ville

Enfilez votre manteau, votre tuque et vos mitaines et rendez-vous au centre-ville pour une promenade santé. Jusqu’au 14 mars, le parcours Luminothérapie illumine le Quartier des spectacles avec ses œuvres numériques lumineuses, sonores et participatives. Parmi elles, la ludique Loop fait un retour remarqué. Dans ces installations sphériques nommées zootropes, le public est invité à activer un système qui fait défiler des illustrations tirées de livres québécois.

Pendant que vous êtes dans le secteur, un détour sur Peel est de mise. Les lumières installées sur cette rue honorent les clans de Kanien’keha:ka (nation mohawk). On recommande également une ballade dans le Vieux-Montréal pour admirer les aménagements féériques des places d’Armes et Jacques-Cartier. Et pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour (re)visiter le parcours multimédia Cité Mémoire, qui retrace en 24 projections murales l’histoire de Montréal?

Des traditions virtuelles

À défaut de pouvoir assister à des concerts en salles, certains classiques des fêtes prendront vie sur nos écrans en ce Noël pas comme les autres. C’est le cas de deux incontournables de la saison: Casse-Noisette et Le Messie de Handel. Le premier sera diffusé sur Ici Radio-Canada Télé ce vendredi à 19h, puis sur Ici ARTV le 28 décembre. Le deuxième, enregistré à l’oratoire Saint-Joseph, est offert en webdiffusion jusqu’au 22 décembre sur la plateforme orchestre.ca.

TVA présentera de son côté le concert Noël symphonique ce dimanche à 22h. Enregistré à la Maison symphonique, il met notamment en vedette Roch Voisine, Annie Villeneuve et Marc Hervieux. La magie de Noël opérera aussi lors de la 27e édition de Noël dans le parc, qui présentera gratuitement ses concerts «sous le sapin» en format virtuel. Du 18 au 25 décembre, une vingtaine d’artistes y performeront, dont le porte-parole du festival Damien Robitaille, de même que Les Louanges, Elisapie et Milk & Bone.

Comme au musée, ou presque

Bien qu’ils ne soient pas considérés comme des lieux à haut risque de propagation, les musées demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre. Heureusement, quelques-uns offrent des visites virtuelles. Depuis le 1er décembre, on peut ainsi parcourir la fascinante exposition Riopelle: à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones du MBAM. Sur le site du Musée d’art contemporain (MAC), on propose un avant-goût de l’exposition La machine qui enseignait des airs aux oiseaux, qui sera offerte au public dès sa réouverture.

En plus de présenter quelques-unes de ses plus récentes expos en ligne, le Musée McCord invite les passants à admirer la vitrine mécanique Le moulin dans la forêt devant son entrée, sur la rue Sherbrooke. De son côté, le Musée d’art de Joliette a pensé aux familles en organisant six rendez-vous créatifs du 21 au 30 décembre. Les jeunes y sont invités à expérimenter diverses pratiques artistiques. L’inscription coûte 15$.

Rappelons que, pour le moment, la plupart des galeries d’art demeurent ouvertes, certaines sur rendez-vous seulement. Voilà une occasion en or de sortir de chez soi et de faire de belles découvertes en art contemporain.

Tourner la page sur 2020

Bien sûr, on brûle tous d’impatience de visionner le Bye Bye 2020. En plus de cette traditionnelle revue de fin d’année, plusieurs émissions spéciales proposent de conclure 2020 en beauté. Parmi elles, le grand rendez-vous Tout le monde ensemble, qui sera diffusé en direct sur ICI Radio-Canada Télé, Noovo, Télé-Québec et TVA le 28 décembre à 19h30. L’émission sera animée conjointement par Jean-Philippe Dion, Marie-Lyne Joncas, Pierre-Yves Lord et Véronique Cloutier.

À défaut de pouvoir festoyer dans le Vieux-Port pour célébrer la nouvelle année, Montréal en fêtes présentera gratuitement son concert du Jour de l’an en ligne. Au menu, des artistes qui ont marqué 2020 dont KNLO, Martha Wainwright, Louis-Jean Cormier et Klô Pelgag. L’événement baptisé Rêver ensemble sera diffusé sur Narcity.com et Montrealenfetes.com le 31 décembre dès 21h.

La veille, Bleu Jeans Bleu promet de divertir avec son concert en téléski enregistré au sommet de Bromont. Les créateurs du succès Coton ouaté revisiteront leur répertoire et interpréteront des airs connus accompagnés de Matt Holubowski, Mélissa Bédard, KNLO et David Lefrançois. Le tout sera diffusé le 30 décembre à 20h à Télé-Québec.