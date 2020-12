Curatours, l’application pour visiter des musées avec vos amis

Si les musées restent fermés pour cause de coronavirus, rien n’empêche les amateurs d’art de se tourner vers les visites virtuelles pour faire le plein de culture. Des expériences privilégiées qui peuvent sembler bien solitaires, derrière son écran d’ordinateur. L’application Curatours compte bien remédier à cela, en proposant à ses utilisateurs de visiter numériquement des institutions culturelles avec les personnes de leur choix.

«C’est joli, hein. Qu’est-ce que tu en penses?» Voici l’une des phrases que l’on se surprend à murmurer lorsqu’on visite un musée ou un lieu de patrimoine avec ses proches. Si la pandémie a mis momentanément un terme à ces discussions clandestines, les créateurs de Curatours comptent bien les remettre au goût du jour.

Cette application, financée en partie par le fonds d’innovation du gouvernement britannique Innovate UK, permettra aux férus de culture de découvrir les chefs-d’œuvres et artefacts exposés d’ordinaire dans de nombreux musées et institutions culturelles. Ils pourront réaliser ces visites virtuelles en compagnie de leurs proches et d’autres utilisateurs de Curatours, recréant au mieux l’expérience muséale telle qu’on la connaissait avant la pandémie. Autre particularité, les amateurs d’art pourront solliciter des conservateurs de musée tout au long de leur visite, afin de leur poser des questions concernant les œuvres reproduites en 3D dans l’application.

«Aller dans un musée ou une galerie d’art a toujours été une expérience partagée et sociable. Grâce à la Covid-19, nous avons vu une adoption rapide de la technologie pour nous aider à rester connectés. Les expériences numériques sont devenues cruciales pour que les institutions culturelles restent ouvertes, engagent leur public et attirent de nouveaux visiteurs. À ce jour, les visites virtuelles peuvent être perçues comme une expérience solitaire à sens unique. Curatours est notre solution à ce problème, et ambitionne de transformer les visites virtuelles en une expérience sociale qui peut être partagée avec n’importe qui dans le monde », explique Emma Cooper, chef de projet chez Cooperative Innovations, dans un communiqué.

L’agence spécialisée dans la réalité augmentée a annoncé que Curatours sera lancée au début de l’année 2021, bien qu’elle soit actuellement en cours de développement. La Maison d’Anne Frank et le National Trust Scotland font partie des premiers partenaires de Cooperative Innovators pour l’application.