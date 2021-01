«The Office», série la plus regardée en 2020 sur Netflix

Décidément, 2020 fut l’année de Netflix. D’après une étude menée par Nielsen, les dix séries les plus regardées en streaming l’année dernière aux États-Unis étaient toutes diffusées sur Netflix. En tête, on retrouve les employés de Dunder Mifflin de The Office, loin devant Ozark, première des séries originales de la plateforme.

Malgré l’arrivée fracassante de Disney+, Netflix a bel et bien conservé sa place de leader du streaming en 2020. Dans une année marquée par la pandémie de Covid-19 qui a obligé des millions de personnes à rester confinées chez elles, la plateforme de streaming a su capitaliser sur cette crise sanitaire. C’est en tout cas ce que démontre une étude menée par Nielsen. Le top dix séries des plus streamées l’année dernière aux États-Unis est entièrement composé de productions disponibles sur Netflix, alors que Nielsen a analysé les données de quatre plateformes de streaming: Netflix, Amazon Prime Video, Hulu et Disney+.

Avec plus de 57 milliards de minutes steamées pour 192 épisodes, la comédie culte de NBC The Office se place loin devant ses concurrentes. Un véritable succès pour Netflix qui a malheureusement dû se séparer de la série dès le 1er janvier dernier au profit de la plateforme de streaming de NBCUniversal, Peacock, qui a repris les droits de diffusion. Un changement opéré uniquement aux États-Unis puisqu’en France, la série est disponible sur Amazon Prime Video.

Le reste du classement comprend dans l’ordre, Grey’s Anatomy, Esprits criminels, NCIS, Schitt’s Creek, Supernatural, Shameless, New Girl, The Blacklist et Vampire Diaries. Deuxième du classement, Grey’s Anatomy, diffusée sur ABC et reprise par Netflix aux Etats-Unis, comptabilise plus de 39 milliards de minutes streamées, soit près de 20 milliards de moins que « The Office alors que la série compte beaucoup plus d’épisodes. Un écart impressionnant entre la série de Shonda Rhimes toujours en production et une comédie dont la diffusion s’est arrêtée en 2013.

Ozark plus fort que The Crown

Du côté des séries originales, Netflix continue de dominer le classement avec neuf séries sur dix parmi les plus regardées en 2020. Ozark prend étonnamment la première place avec plus de 30 milliards de minutes regardées par les internautes pour seulement 30 épisodes. Les séries Lucifer et The Crown composent le reste du top 3. Seule la série de Disney+ sur l’univers de Star Wars, The Mandalorian, est arrivée à s’imposer à la cinquième place du classement parmi tous les autres contenus proposés par Netflix.

Disney+ tire son épingle du jeu grâce à ses films. La nouvelle plateforme de streaming domine le classement des films les plus regardés en 2020 aux États-Unis face à ses trois autres concurrents. La Reine des neiges 2 prend la première place, suivi de Vaiana. Netflix place tout de même trois de ses films dans le top 10, dont Comme des bêtes 2 à la troisième place.

À noter que l’étude de Nielsen ne se base que sur le visionnage sur les télévisions et ne prend pas en compte le streaming sur les smartphones ni sur les ordinateurs.

Top 10 des séries acquises les plus regardées en streaming en 2020 aux Etats-Unis

1. The Office – Netflix – 192 épisodes – 57,127 minutes (en milliards)

2. Grey’s Anatomy – Netflix – 366 épisodes – 39,405 minutes (en milliards)

3. Esprits criminels – Netflix – 277 épisodes – 35,414 minutes (en milliards)

4. NCIS – Netflix – 353 épisodes – 28,134 minutes (en milliards)

5. Schitt’s Creek – Netflix – 70 épisodes – 23,785 minutes (en milliards)

6. Supernatural – Netflix – 318 épisodes – 20,336 minutes (en milliards)

7. Shameless – Netflix – 122 épisodes – 18,218 minutes (en milliards)

8. New Girl – Netflix – 146 épisodes – 14,545 minutes (en milliards)

9. The Blacklist – Netflix – 152 épisodes – 14,480 minutes (en milliards)

10. Vampire Diaries – Netflix – 171 épisodes – 14,091 minutes (en milliards)

Top 10 des séries originales les plus regardées en streaming en 2020 aux Etats-Unis

1. Ozark – Netflix 30 30,462 minutes (en milliards)

2. Lucifer – Netflix 75 18,975 minutes (en milliards)

3. The Crown – Netflix – 40 épisodes – 16,275 minutes (en milliards)

4. Tiger King – Netflix – 8 épisodes – 15,611 minutes (en milliards)

5. The Mandalorian – Disney Plus – 16 épisodes – 14,519 minutes (en milliards)

6. The Umbrella Academy – Netflix – 20 épisodes – 13,470 minutes (en milliards)

7. The Great British Baking Show – Netflix – 65 épisodes -13,279 minutes (en milliards)

8. Boss Baby: Les Affaires reprennent – Netflix – 49 épisodes – 12,625 minutes (en milliards)

9. Longmire – Netflix – 63 épisodes – 11,382 minutes (en milliards)

10. You – Netflix – 20 épisodes – 10,965 minutes (en milliards)

Top 10 des films les plus regardés en streaming en 2020 aux Etats-Unis

1. La reine des neiges 2 – Disney Plus – 14,924 minutes (en milliards)

2. Vaiana – Disney Plus – 10,507 minutes (en milliards)

3. Comme des bêtes 2 – Netflix – 9,123 minutes (en milliards)

4. En avant ! – Disney Plus – 8,367 minutes (en milliards)

5. Le Grinch – Netflix – 6,180 minutes (en milliards)

6. Hamilton – Disney Plus – 6,132 minutes (en milliards)

7. Spenser Confidential – Netflix – 5,374 minutes (en milliards)

8. Aladdin (2019) – Disney Plus – 5,172 minutes (en milliards)

9. Toy Story 4 – Disney Plus – 4,416 minutes (en milliards)

10. Zootopie – Disney Plus – 4,400 minutes (en milliards)