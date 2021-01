La série «Tu es pire que moi !» est de retour pour la bonne cause

Bonne nouvelle pour les fans de la série Tu es pire que moi ! (You’re the Worst). Plus d’un an après la fin de la comédie dramatique, Jimmy et Gretchen seront de retour pour un événement unique. Les acteurs redonneront vie à leurs personnages torturés et ce pour la bonne cause. Un événement caritatif et 100% en ligne, à suivre partout dans le monde le 31 janvier prochain.

Aya Cash, Chris Geere, Kether Donohue (Lindsay) et Desmin Borges (Edgar) ont accepté de participer à un événement en ligne et en direct le dimanche 31 janvier à 18 heures, heure de l’Est, soit à minuit en France. Le casting de la série acclamée par la critique Tu es pire que moi ! reprendra du service en ce «sunday funday» pour l’association Feeding America.

Pour avoir accès au lien, il faudra débourser au minimum 20 dollars. Les dons de plus de 100 dollars permettront aux fans de se voir offrir un «cadeau spécial» tandis que les dons les plus généreux de plus de 500 dollars permettront aux internautes d’assister aux répétitions du casting plus tôt dans la journée et de pouvoir poser une question pendant la session de questions/réponses qui suivra la performance en ligne. Ces derniers auront bien évidemment également le «cadeau spécial». Les dons récoltés seront reversés directement à l’association.

En plus du casting principal, les acteurs Todd Robert Anderson (Vernon), Darrell Britt-Gibson (Shitstain), Allen Maldonado (Honeynutz), Allan McLeod (Paul), Brandon Mychal Smith (Sam), Janet Varney (Becca) et Collette Wolfe (Dorothy) seront également présents aux côtés du créateur de la série Stephen Falk. Ces derniers rejoueront l’épisode 11 de la saison 2 au titre étrangement d’actualité A Rapidly Mutating Virus. La chanteuse Leah Wellbaum du groupe Slothrust jouera également le générique de la série 7:30AM en direct. D’après le site de l’événement sur Play Perview, d’autres invités seront annoncés prochainement.

Lancée en 2014 sur la chaîne de télévision FX, la série Tu es pire que moi ! (You’re the Worst) a connu cinq saisons avant de s’arrêter en 2019 sur FXX.