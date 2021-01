Santé mentale et culture: cinq idées pour la fin de semaine

Pour la journée Bell Cause pour la cause, Métro vous suggère quelques créations à découvrir qui traitent de santé mentale. Cinéma, musique, séries, littérature, arts visuels… tous les moyens sont bons pour s’éduquer à un sujet qui demeure encore et toujours tabou.

Rappelons que par cette initiative, Bell veut encourager la sensibilisation, l’acceptation et l’action dans le domaine de la santé mentale.

La santé mentale: une note à la fois

Le documentaire aborde la santé mentale du point de vue des musiciens qui, dans l’ombre, souffrent malgré tout l’amour que leur porte leur public. On y retrouve notamment les témoignages de Safia Nolin, David Goudreault, Laurence Jalbert et Steven Veilleux.

Diffusion jeudi 28 janvier à 19h sur Canal Vie, Canal D, VRAK et disponible sur Crave et Noovo.ca

Euphoria

Cette série inclusive, dont l’actrice Zendaya est la révélation, aborde les troubles en santé mentale et les dépendances d’une jeunesse gavée aux réseaux sociaux à travers son héroïne Rue.

À voir sur Crave

Yoga d’Emmanuel Carrère

Dans son plus récent roman, entre fiction et réalité, l’écrivain français évoque un pan intime de sa vie. Atteint de dépression, de bipolarité, Emmanuel Carrère fait finalement le récit de ce «mal» alors qu’il pensait initialement écrire sur la pratique du yoga…

Aux éditions P.O.L

100 artistes pour une santé mentale sans tabou

L’exposition-vente met en lumière une centaine d’oeuvres d’artistes émergents québécois, dont les profits iront à l’organisme Coups de pinceaux, coups de ciseaux. En plus de sensibiliser à la cause, l’argent récolté permettra d’offrir des coupes de cheveux gratuites à celles et ceux qui souffrent de troubles de santé mentale.

En ligne jusqu’au 15 mars

Mea Culpa de Kareem

Dans son dernier morceau, le rappeur montréalais évoque un sujet difficile: le suicide. Kareem souhaite ainsi ouvrir un dialogue et amener les gens à reconnaître leurs émotions, même les plus douloureuses, et surmonter les épreuves.

Sortie le 29 janvier