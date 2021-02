Sur vos écrans cette semaine…«Supernova», «En Liberté !», «Le Paradis en Floride»…

Cette semaine, on vous conseille les films Supernova, En Liberté !, Le Paradis en Floride…

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

Barb et Star vont à Vista Del Mar (Barb and Star Go to Vista Del Mar)

(4)

Comédie américaine réalisée par Josh Greenbaum

Mettant en vedette Kristen Wiig, Annie Mumolo, Jamie Dornan.

C’est quoi ? Deux quadragénaires sans emploi quittent leur petite ville du Midwest à destination d’une station balnéaire en Floride, où elle se disputent l’affection d’un séduisant inconnu, complice et amoureux transi d’une femme machiavélique et vengeresse.

C’est comment ? Kristen Wiig (WELCOME TO ME) et Annie Mumolo (BAD MOMS) refont équipe pour un divertissement encore plus loufoque et débridé que BRIDESMAIDS, la comédie-culte qu’elles avaient coécrite. Quelques gags faciles voisinent des moments de dérision réjouissants et des apartés fantaisistes rigolos, mis en scène de manière colorée.

Disponible en vidéo sur demande

En Liberté !

(3)

Comédie policière française réalisée par Pierre Salvadori

Mettant en vedette Adèle Haenel, Pio Marmaï, Damien Bonnard.

C’est quoi ? En découvrant que son mari, capitaine de police mort en héros, était une crapule qui a fait condamner un innocent à sa place, une lieutenante, criblée de remords, tente de rencontrer ce dernier à sa sortie de prison.

C’est comment ? Le réalisateur de CIBLE ÉMOUVANTE mélange allégrement comédie sentimentale, burlesque, fantaisie poétique et polar avec un enthousiasme plus communicatif que jamais. Faisant du personnage d’Adèle Haenel le moteur de l’action, Pierre Salvadori permet à cette talentueuse actrice (PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU) de révéler ses formidables talents comiques.

Samedi 14h sur ARTV

Flora & Ulysse

(4)

Comédie fantaisiste américaine réalisée par Lena Khan

Mettant en vedette Matilda Lawler, Ben Schwartz, Alyson Hannigan.

C’est quoi ? Affectée par la séparation de sa mère, romancière à l’eau de rose, et de son père, bédéiste talentueux jamais publié, une fillette voit la chance des siens tourner le jour où elle sauve la vie d’un écureuil doté de superpouvoirs.

C’est comment ? Par sa spontanéité et son aplomb, la petite Matilda Lawler illumine cette adaptation amusante et pimpante du roman de Kate DiCamillo (BECAUSE OF WINN-DIXIE, THE TALES OF DESPEREAUX). Si le récit prodigue avec insistance les leçons de vie d’usage, la réalisation demeure vivante et profite d’effets numériques efficaces.

Disponible sur le site Disney +

La lutte des classes

(4)

Comédie dramatique française réalisée par Michel Leclerc

Mettant en vedette Édouard Baer, Leïla Bekhti, Tom Lévy.

C’est quoi ? Réalisant que leur fils est le seul Blanc à fréquenter l’école publique du quartier multiethnique de leur petite banlieue de Paris, un musicien anticonformiste et son épouse, avocate d’origine maghrébine, remettent en question leurs convictions républicaines.

C’est comment ? Le réalisateur du NOM DES GENS revient avec une autre comédie poil à gratter, toujours sur fond de lutte des classes, qui prend ici la forme d’une satire jouissive de la rectitude politique. Pimenté de répliques absurdes ou mordantes, le scénario apparaît toutefois fabriqué par moments. Efficace, plutôt discrète, la réalisation est au service des doués interprètes.

Disponible sur le site du Cinéma moderne en ligne

Le Paradis en Floride (Some Kind of Heaven)

(4)

Documentaire américain réalisé par Lance Oppenheim.

C’est quoi ? The Villages est un complexe d’habitations situé en Floride. Surnommé le « Disneyland des retraités », il abrite une communauté en vase clos, réservée à ceux qui souhaitent passer leurs vieux jours au paradis. Mais parfois, trouver le bonheur est plus compliqué que prévu.

C’est comment ? Ce premier long métrage documentaire du Floridien Lance Oppenheim nous entraîne dans un univers parallèle, celui d’une vieillesse dorée, non dénuée de zones d’ombre. Grâce à son approche respectueuse, teintée d’humour mais sans moquerie, l’auteur brosse d’émouvants portraits d’aînés, en rappelant que, même dans une bulle, fuir la réalité est impossible.

Disponible sur le site du Cinéma Beaubien en ligne

Supernova

(3)

Drame sentimental britannique réalisé par Harry Macqueen

Mettant en vedette Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood.

C’est quoi ? Un pianiste renommé partage la vie d’un écrivain amateur d’astronomie depuis plus de vingt ans. Lorsque ce dernier reçoit un diagnostic de démence précoce, les deux hommes s’embarquent pour un dernier voyage ensemble, dans le nord-ouest de l’Angleterre.

C’est comment ? L’Anglais Harry Macqueen livre une puissante réflexion sur la mort, l’amour et la survivance. La sensibilité de son récit tragique, exempt de voyeurisme et de misérabilisme, est magnifiée par une réalisation sobre et attentive, et l’interprétation bouleversante de Colin Firth et Stanley Tucci.

Disponible en vidéo sur demande