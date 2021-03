7e ciel: on craque pour «The Human Voice», «La nuit des rois», «Marie Davidson & L’Œil Nu»…

Les journalistes de Métro vous livrent leur sept coups de cœur culturels de la semaine dont les films The Human Voice, La nuit des rois, Marie Davidson & L’Œil Nu et d’autres.

The Human Voice

En visionnant ce formidable moyen-métrage, on assiste à la rencontre de deux géants : le réalisateur Pedro Almodóvar et l’actrice Tilda Swinton. Le mariage de leurs talents est renversant. La brillante actrice caméléon livre ici un puissant monologue librement inspiré de la pièce du même nom de Jean Cocteau. Depuis son chic logement aux couleurs éclatantes (même dans la langue de Shakespeare, on demeure dans un film d’Almodóvar!), elle vit avec désespoir et intensité une rupture amoureuse au téléphone. La force d’interprétation de l’actrice oscarisée n’a d’égal que la maîtrise du metteur en scène qui, on le sait, mais le confirme une fois de plus, a un don pour filmer des femmes au bord de la crise de nerfs.

Marie-Lise Rousseau

La nuit des rois