Sur vos écrans cette semaine… «Comme une vague», «Le Bon côté des choses» et d’autres

Cette semaine, on vous conseille les films Comme une vague, Le Bon côté des choses, Le Club Vinland et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

Le Bon côté des choses (Silver Linings Playbook)

(3)

Comédie dramatique américaine réalisée par David O. Russell

Mettant en vedette Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro.

C’est quoi ? Alors qu’il tente de reconquérir son épouse qui le tient à distance au moyen d’une injonction, un enseignant bipolaire récemment sorti de l’hôpital psychiatrique fait la connaissance d’une jeune veuve à l’équilibre mental fragile, déterminée à le séduire.

C’est comment ? Cette tragicomédie dans la continuité de THE FIGHTER, du même cinéaste, est pulsée par une intrigue qui déboule sans laisser voir les ressorts qui l’actionnent, ainsi que par une mise en scène d’une vélocité fulgurante, épousant l’état d’esprit du héros bien campé par Bradley Cooper. Jennifer Lawrence est inoubliable en jeune veuve à la fois agnelle et tigresse.

Dimanche 14h35 sur Cinépop

Le Club Vinland

(4)

Drame canadien réalisé par Benoît Pilon

Mettant en vedette Sébastien Ricard, Arnaud Vachon, François Papineau.

C’est quoi ? En 1949, un frère, enseignant dans un pensionnat de Charlevoix, entraîne ses élèves dans sa recherche des vestiges d’une possible colonisation de la région par des vikings au tournant de l’an mille.

C’est comment ? L’opposition entre obscurantisme et progrès est illustrée avec originalité dans ce nouveau film du réalisateur de CE QU’IL FAUT POUR VIVRE. Bien écrit, le récit est toutefois un peu démonstratif, tandis que la réalisation, visuellement soignée, apparaît parfois empesée. Sébastien Ricard est fébrile et charismatique en passeur de connaissances naïf mais doué.

En salles

Comme une vague (Big Giant Wave)

(3)

Documentaire canadien réalisé par Marie-Julie Dallaire.

C’est quoi ? Exploration du caractère universel de la musique, de son pouvoir rassembleur et de son importance fondamentale dans l’expérience humaine, à travers les témoignages de scientifiques, de compositeurs, d’interprètes et d’une musicothérapeute pour nourrissons.

C’est comment ? La Québécoise Marie-Julie Dallaire (les films collectifs COSMOS et UN CRI AU BONHEUR) célèbre la musique sous toutes ses coutures dans cet essai poétique enivrant, placé sous le signe de l’eau. Sa démarche humaniste va droit au coeur, son propos est riche et varié et tous ses participants se révèlent aussi articulés qu’attachants.

En salles

GODZILLA VS. KONG

(4)

Drame de science-fiction américain réalisé par Adam Wingard

Mettant en vedette Alexander Skarsgard, Rebecca Hall, Millie Bobby Brown.

C’est quoi ? Lorsque Godzilla se retourne inexplicablement contre les humains, une expédition part avec Kong à la recherche d’une puissante source d’énergie enfouie au centre de la terre, qui permettra au gorille géant de vaincre le redoutable monstre.

C’est comment ? Cette rencontre au sommet entre deux monstres sacrés du film de monstres est orchestrée avec vigueur et panache par Adam Wingard (YOU’RE NEXT). Le récit, aux invraisemblances assumées, demeure enlevant et la réalisation multiplie les affrontements spectaculaires. La petite Kaylee Hottle est sobre et craquante, au sein d’une distribution somme toute correcte.

En salles et en vidéo sur demande

Shiva Baby

(4)

Comédie américaine réalisée par Emma Seligman

Mettant en vedette Rachel Sennott, Danny Deferrari, Molly Gordon.

C’est quoi ? Entraînée par ses parents dans une « shiva » – célébration funèbre juive -, une adolescente paumée tombe sur son ex-petite amie, qu’elle ne veut pas voir, puis sur son papa gâteau, qui la croit étudiante en droit (c’est faux), et qu’elle croit célibataire (c’est aussi faux).

C’est comment ? Cette production artisanale carburant à l’humour juif exploite au mieux son décor principal et sa situation dramatique, fondée sur le mensonge et la déception. Dans le rôle de la désorientée « Shiva Baby » (jeu de mots sur « Sugar Baby » et le nom d’un rituel hébreux), Rachel Sennott suscite autant de beaux malaises que de rires.

En vidéo sur demande

Sortie côté tour (French Exit)

(4)

Comédie dramatique britannique réalisée par Azazel Jacobs

Mettant en vedette Michelle Pfeiffer, Lucas Hedges, Valerie Mahaffey.

C’est quoi ? Ruinée, une veuve de la haute société new-yorkaise décide d’aller passer ses derniers jours à Paris, dans l’appartement prêté par une amie. Son fils excentrique l’accompagne et assiste sans broncher à la dilapidation de ses dernières liasses d’euros.

C’est comment ? Edith Wharton rencontre HAROLD & MAUD et MORT À VENISE dans cette comédie tout entière consacrée à rétablir la rarissime Michelle Pfeiffer comme une actrice de premier plan. Le climat insolite s’enrichit de quelques échappées fantastiques pleines d’humour et la galerie de personnages pirandelliens finit par former une belle unité.

En salles