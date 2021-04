Dave Grohl va publier ses mémoires

Que les fans de Nirvana et des Foo Fighters sortent leur agenda ! Dave Grohl s’est associé avec l’éditeur Dey Street Books pour publier le 5 octobre ses mémoires, The Storyteller. Un livre dans lequel le musicien américain revient sur les «moments qui ont fait de [lui] l’homme qu’il est aujourd’hui».

Si beaucoup d’entre nous ont profité des différents confinements pour écouter des podcasts sur le bien-être ou assister à des concerts en livestream, Dave Grohl s’est, lui, consacré à la rédaction de sa première autobiographie qui sortira le 5 octobre prochain. Le leader des Foo Fighters a commencé à écrire pendant la pandémie, alors que son groupe a été contraint d’annuler sa tournée mondiale. Une mauvaise nouvelle qui a poussé Dave Grohl à créer le compte Instagram @DaveGrohlStories pour partager avec ses fans des anecdotes sur sa carrière.

«J’ai vite constaté que la récompense que je ressentais à chaque fois que je postais une histoire était la même que celle que je ressens lorsque je joue une chanson devant un public, alors j’ai continué à écrire», a-t-il déclaré dans un communiqué. «La réponse des lecteurs me remplissait l’âme autant que les applaudissements dans un stade. J’ai donc fait le bilan de toutes les expériences que j’ai vécues dans ma vie – incroyables, difficiles, drôles et émotionnelles – et j’ai décidé qu’il était temps de les mettre enfin en mots.»

Des morceaux de vie

The Storyteller est né de cet effort. Ce livre sera composé de récits et de réflexions de l’ancien batteur de Nirvana sur la musique et sa vie. Selon l’éditeur Dey Street Books, les fans de musique pourront y lire «des histoires spectaculaires sur Nirvana, les Foo Fighters, David Bowie, Joan Jett, Iggy Pop, Paul McCartney, le fait de jouer de la batterie pour Tom Petty à Saturday Night Live, de se produire à la Maison Blanche, et même de danser le swing avec AC/DC».

Bien qu’il faudra encore patienter jusqu’au 5 octobre pour se plonger dans ces morceaux de vie de Dave Grohl, le musicien américain a déjà dévoilé au public l’enregistrement audio de l’introduction du livre.

Si The Storyteller est sa première autobiographie, le batteur avait déjà goûté aux joies de l’écriture avec From Cradle to Stage: Stories from the Mothers Who Rocked and Raised Rock Stars. Un ouvrage écrit par sa mère, Virginia Grohl, dans lequel elle s’entretenait avec celles qui ont donné naissance à de grands noms de la musique comme Pharrell Williams, Amy Winehouse et Dr. Dre.