Avec ce jeu, faites twerker Lil Nas X sur son nouveau titre

Si vous ne pouvez pas vous empêcher de danser en écoutant le dernier son de Lil Nas X, vous allez adorer ce jeu. Totalement gratuit et accessible en ligne, le jeu Twerk Hero vous permet de faire twerker le rappeur au rythme de Montero (Call Me By Your Name).

C’est un véritable carton partout dans le monde. Avec Montero (Call Me By Your Name), Lil Nas X s’est imposé dans les palmarès. Numéro 1 sur Spotify dans 19 pays, le rappeur connu pour Old Town Road continue de surfer sur la vague du succès de son dernier son. Au coeur de plusieurs polémiques concernant notamment le clip de la chanson et les baskets Nike «sataniques», le chanteur vient de dévoiler un jeu en ligne totalement gratuit.

Baptisé Twerk Hero, le jeu consiste à faire twerker Lil Nas X sur le rythme de la chanson Montero (Call Me By Your Name) pour récolter des «tentations». Au lancement, l’internaute pourra voir un message s’afficher: «Attrapez les fesses et frappez les tentations qui approchent». Le jeu comporte quatre niveaux, chacun d’entre eux faisant référence à l’une des scènes du clip avec notamment la fameuse lap dance démoniaque. À l’issue d’un niveau, le joueur obtient un score sur 50 et un nombre d’étoiles. Lil Nas X a partagé une courte vidéo pour dévoiler un aperçu de ce jeu.

MY NEW GAME “TWERK HERO” IS OUT NOW! CAN U MAKE IT THROUGH ALL LEVELS?! pic.twitter.com/Juhr1jiZx4 — nope 🏹 (@LilNasX) April 7, 2021

Les fans du rappeur se sont visiblement laissés tenter par cette nouveauté. La publication a déjà recueilli plus de 43,9K «J’aime» sur Twitter et nombreux sont ceux qui ont partagé des captures de leur partie. En proposant un jeu gratuit, simple, également accessible depuis un téléphone intelligent, et addictif, Lil Nas X continue de promouvoir son titre et d’entretenir le buzz. «J’ai cliqué sur le lien par curiosité et je n’ai pas réalisé que je viens de passer une heure entière à jouer à ce jeu», a commenté un internaute.