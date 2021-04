Michel Louvain est mort, à l’âge de 83 ans

Michel Louvain s’en est allé. Le chanteur québécois s’est éteint hier soir « paisiblement » dans son sommeil au centre hospitalier de Verdun, a annoncé sa maison de disque Les Productions Martin Leclerc dans un communiqué. Âgé de 83 ans, Michel Louvain avait été hospitalisé il y a quelques jours pour un cancer de l’oesophage.

Monsieur Louvain laisse dans le deuil «son conjoint Mario Théberge, partenaire privilégié des vingt-cinq dernières années, ses soeurs Thérèse Poulin (Rhéo Poulin), Ginette Poulin (Gaétan Dufresne) et Lucie Poulin (Jean-Guy Rousseau).»

«La famille, les amis et les collègues de Monsieur Louvain tiennent à remercier les médecins et le personnel soignant du Centre hospitalier de Verdun pour leur accueil, les soins prodigués et leurs nombreuses attentions.», relate le communiqué.

Le grand monsieur de la chanson populaire québécoise aura marqué la province de son empreinte et de son talent pendant plus de 60 ans de carrière.

Une perte qui «va créer un grand vide» rappelle Les Productions Martin Leclerc. «Il nous reste un millier de chansons qui garnissent son répertoire enregistré, de nombreuses photos sur lesquelles resplendissent un certain sourire et quelques chemises fleuries, des nœuds papillons, des smokings et surtout des pantalons toujours fraîchement pressés. Sans oublier les souvenirs heureux de très nombreux spectacles dignes des meilleures revues américaines. Des souvenirs à profusion en chacun de nous.»

Plus de détails à venir