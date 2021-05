Le film «Tu te souviendras de moi» se rendra dans les salles américaines

Tu te souviendras de moi sera distribué aux États-Unis cette année, probablement à la fin de l’été ou au début de l’automne. En revanche, la date de sortie québécoise du film d’Eric Tessier demeure inconnue, pandémie oblige.

La société Corinth Films, spécialisée dans le cinéma d’art et d’essai étranger et indépendant, le distribuera dans les salles obscures américaines. Le titre deviendra ainsi You Will Remember Me.

«Après la sortie de The Father et de son succès aux Oscars, ainsi que du fait qu’il y a peu de familles dans le monde que le vieillissement et la démence de touche pas, You Will Remember Me résonnera certainement auprès du public nord-américain», a déclaré John Poole Jr, vice-président exécutif de Corinth Films dans un communiqué.

Tu te souviendras de moi, une adaptation de la pièce de théâtre du même nom de François Archambault, raconte l’histoire d’Édouard, un retraité qui commence à perdre la mémoire. Le long métrage compte notamment Rémy Girard, Julie Le Breton et Karelle Tremblay dans sa distribution.

«Rémy Girard livre une performance magistrale et nous sommes ravis d’avoir l’occasion de présenter un drame aussi puissant avec un acteur de si grand talent au public à travers le pays», s’est réjoui John Poole Jr.