Sur vos écrans…«Souterrain», «Paddington 2», «Un coin tranquille 2e partie»

Cette semaine sur vos écrans, on vous conseille les films Souterrain, Paddington 2, Un coin tranquille 2e partie et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

Un Coin Tranquille 2e partie (Quiet Place Part II, A)

(4)

Drame d’horreur américain réalisé par John Krasinski

Mettant en vedette Emily Blunt, Millicent Simmonds, Cillian Murphy.

C’est quoi ? Evelyn et ses trois enfants tentent de survivre dans le silence total, au lendemain de l’invasion de la Terre par des créatures monstrueuses sensibles au moindre bruit. Se joint à eux un ancien voisin, avec lequel ils devront faire équipe.

C’est comment ? Cette suite ménage un suspense toujours haletant, malgré quelques flottements et rebondissements forcés. Sans chercher à réinventer le genre du film de survie à la sauce horrifique, ce bien rodé A QUIET PLACE II a de quoi combler les attentes, grâce à la mise en scène maîtrisée de John Krasinski et au jeu fiévreux des interprètes.

En salle

Cruella

(5)

Comédie fantaisiste américaine réalisée par Craig Gillespie

Mettant en vedette Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry.

C’est quoi ? Dans les années 1970, à Londres, une apprentie styliste plutôt discrète se réinvente en femme flamboyante et insolente, pour se venger de la célèbre couturière qui aurait jadis provoqué la mort de sa mère, en lançant sur elle ses trois féroces dalmatiens.

C’est comment ? Sentimentale et prévisible, cette genèse du personnage de Cruella De Vil, la célèbre vilaine des « 101 Dalmatiens », s’avère en outre boiteuse. La réalisation colorée et vivante vient en partie racheter l’entreprise. Investie mais inégale dans le rôle-titre, Emma Stone fait cependant meilleure figure qu’Emma Thompson, peu nuancée et rarement amusante en détestable patronne.

En salle et en vidéo sur demande sur Disney +

Miracle Bleu (Blue Miracle)

(5)

Drame sportif mexicain réalisé par Julio Quintana

Mettant en vedette Jimmy Gonzales, Dennis Quaid, Miguel Angel Garcia.

C’est quoi ? Pour sauver de la faillite l’orphelinat mexicain qu’il gère avec sa femme, un travailleur social participe avec ses protégés à un prestigieux concours de pêche, sur le bateau d’un sexagénaire américain irascible, ex-champion prêt à tout pour retrouver sa gloire d’antan.

C’est comment ? Cette histoire vraie est dans un premier temps racontée avec une bonhomie et un humour rafraîchissants par Julio Quintana (THE VESSEL). Malheureusement, la dernière partie tombe dans les clichés et les bons sentiments, avec un sous-texte chrétien un brin agaçant. En loup de mer grognon, Dennis Quaid est coloré à souhait, face à un Jimmy Gonzales solide.

En exclusivité sur Netflix

Paddington 2

(3)

Comédie fantaisiste britannique réalisée par Paul King

Mettant en vedette Sally Hawkins, Hugh Grant, Hugh Bonneville.

C’est quoi ? Un ours parlant est emprisonné à tort pour le vol d’un livre très rare illustrant en 3D les monuments de Londres, qu’il comptait offrir à sa tante pour son 100e anniversaire. L’auteur du larcin est un acteur endetté, qui convoite la carte au trésor dissimulée dans le bouquin.

C’est comment ? Cette suite des aventures cinématographiques des attachants personnages créés par le regretté Michael Bond s’avère plus dense, ludique et touchante que l’épisode initial, qui avait pourtant conquis le public et la critique en 2014. Paul King redouble d’invention dans sa réalisation et Hugh Grant succède avec panache à Nicole Kidman dans le rôle du coloré vilain.

Dimanche 15h15 sur TVA

Souterrain

(3)

Drame canadien réalisé par Sophie Dupuis

Mettant en vedette Joakim Robillard, Théodore Pellerin, James Hyndman.

C’est quoi ? À Val-d’Or, un jeune mineur, sur le point de devenir père, tente de racheter ses erreurs du passé en participant au sauvetage de cinq collègues, coincés dans un puits de forage à la suite d’une explosion.

C’est comment ? La réalisatrice de l’acclamée CHIEN DE GARDE poursuit sur sa brillante lancée avec cette illustration puissante d’une masculinité malmenée. Inspiré de ses propres souvenirs, son récit en flashback, adroitement construit, est mis en scène de manière soignée et évocatrice, avec un bon sens du suspense. L’interprétation est juste et nuancée.

En salle

Trois jours et une vie

(4)

Drame français réalisé par Nicolas Boukhrief

Mettant en vedette Pablo Pauly, Sandrine Bonnaire, Charles Berling.

C’est quoi ? Dans un boisé des Ardennes belges, un garçon de douze ans provoque accidentellement la mort du jeune fils de son voisin. Pris de panique, il dissimule le corps. Dix ans plus tard, devenu médecin, il rend visite à sa mère et retrouve le village comme il l’avait laissé.

C’est comment ? Ce modeste film noir du réalisateur de LA CONFESSION rend un écho sensible au passionnant roman éponyme de Pierre Lemaitre (AU REVOIR, LÀ HAUT), sur les thèmes de la culpabilité et de la pénitence. Cela dit, le cinéaste a parfois du mal à traduire en images la pensée de son héros déchiré, siège de l’intrigue psychologique imaginée par Lemaitre.

En salle