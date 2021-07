«Faits Divers» s’impose aux nominations des prix Gémeaux

Les nominations aux 36e prix Gémeaux, dévoilées mardi, sont largement dominées par la quatrième saison de Faits Divers. La série de Radio-Canada a en effet été citée 18 fois.

Parmi les nominations Gémeaux récoltées par Faits Divers, on compte notamment Meilleure série dramatique et Meilleure réalisation dans une série dramatique. Les comédiens Simon Lacroix et Éric Bruneau sont en lice dans la catégorie Meilleur premier rôle masculin dans une série dramatique. Dominique Leduc est quant à elle nommée pour Meilleur premier rôle féminin dans une série dramatique.

Avec 15 nominations, Bête noire arrive en seconde position des Gémeaux 2021. La création de Sophie Deraspe concourt elle aussi dans les catégories Meilleure série dramatique et Meilleure réalisation dans une série dramatique. Isabelle Blais, Sophie Cadieux et Stéphane Gagnon ont par ailleurs été sélectionnés pour les meilleurs premiers rôles féminin et masculin dans une série dramatique.

Arrive ensuite District 31, qui obtient 14 citations. La série apparaît, entre autres, dans les catégories Meilleure série dramatique annuelle et Meilleure réalisation pour une série dramatique annuelle.

La dernière année en est une de résilience. Les artistes, artisans et créateurs ont su relever avec panache des défis pour nous offrir des productions exceptionnelles. Nous avons aussi découvert des talents émergents dont la diversité des voix créatives contribue enrichir notre paysage culturel. Soyons fiers de notre communauté! Sophie Deschênes, présidente de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision – section Québec

Le podium des nominations aux Gémeaux complété par…

La saison finale de M’entends-tu et la sixième des Pays d’en haut sont nommées chacune 12 fois. Le Bye Bye 2020 a pour sa part reçu 11 nominations.

Enfin, on retient aussi le parcours des Beaux malaises 2.0 (8 nominations), Patrick Sénecal présente (10 nominations), Je voudrais qu’on m’efface(8 nominations), Je m’appelle humain (6 nominations), Les Rose (6 nominations) et Infoman 2020 (5 nominations).

Rappelons que le Gala des 36e Gémeaux aura lieu le 19 septembre à 20h sur ICI TÉLÉ. Celui-ci sera animé par Véronique Cloutier. Les lauréats seront par ailleurs désignés par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision.