Décès de Norm MacDonald, un humoriste de Québec

L’humoriste et acteur canadien Norm MacDonald est décédé, mardi, à l’âge de 61 ans. L’artiste, qui a grandi à Québec dans une famille anglophone, souffrait en secret d’un cancer depuis près de 9 ans.

Norm MacDonald a lancé sa carrière d’humoriste en parcourant les différentes salles de spectacle du Canada, avant de devenir l’un des membres de la populaire émission américaine de divertissement Saturday Night Live, en 1993.

Il est apparu dans 28 films entre 1995 et 2019, dont plusieurs produits par l’acteur et humoriste américain Adam Sandler, comme Grandes Personnes, Jack et Jill ou The Ridiculous 6. De son vivant, il était reconnu par ses pairs et par le public comme étant l’un des artistes les plus talentueux de sa profession.

Il est considéré comme le 31e meilleur humoriste de tous les temps par le réputé magazine américain de divertissement, Paste.