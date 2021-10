Cinq caricaturistes canadiens sur des timbres postaux

En forme d’hommage à cinq des plus grands caricaturistes éditoriaux du pays, Postes Canada a dévoilé une série de timbres pour souligner leur impact sur les lecteurs au cours des dernières décennies. Il s’agit de Serge Chapleau de La Presse, Terry Mosher du Montreal Gazette, Brian Gable du Globe and Mail, Duncan Macpherson du Toronto Star et Bruce MacKinnon du Chronicle Herald.

Ces caricaturistes primés ont réalisé des « œuvres inspirantes et marquantes [qui] contribuent à la création du tissu social canadien depuis 50 ans », indique Poste Canada dans un communiqué.

Entre le lundi 4 et le vendredi 8 octobre, Postes Canada divulgue un timbre par jour afin de célébrer l’intelligence, l’humour et l’irrévérence de ces artistes. Chaque dévoilement est accompagné d’une vidéo et d’une entrevue. Pour clore la semaine, une table ronde spéciale avec Ian Macpherson, fils de Duncan Macpherson décédé en 1993, sera diffusée en ligne le vendredi 8 octobre.

Deux caricaturistes des médias québécois

Parmi les cinq honorés, deux caricaturistes s’illustrent dans des médias québécois : Serge Chapleau et Terry Mosher.

Huit fois gagnant du Concours canadien de journalisme et membre de l’Ordre du Canada, Serge Chapleau devient caricaturiste de presse en 1985 avec le quotidien Le Devoir. Connu pour sa populaire marionnette Gérard D. Laflaque, transposée par la suite au petit écran dans Et Dieu créa… Laflaque, M. Chapleau collabore au journal La Presse depuis 1996.

Mieux connu sous le nom d’Aislin, Terry Mosher de son côté est caricaturiste pour la Montreal Gazette. Nommé officier de l’Ordre du Canada en 2003, il obtient un doctorat honorifique en lettres de l’Université McGill en 2007. Il remporte aussi deux fois le Concours canadien de journalisme et devient, à l’âge de 43 ans, le plus jeune membre du Temple de la renommée du journalisme canadien. Au cours des 50 dernières années, ce (parfois) controversé dessinateur a réalisé plus de 14 000 caricatures, dont plusieurs ont fait le tour du monde.