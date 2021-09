Hommage au Théâtre Aux Écuries: une nouvelle ruelle verte

C’est dans une ambiance joviale que le quartier Villeray a inauguré le 27 août dernier une nouvelle ruelle verte aux abords du Théâtre Aux Écuries. Pour les riverains, il s’agit de la création d’un véritable milieu de vie.

C’est ce théâtre emblématique qui a inspiré les designers Thi Huong Giang Tran et Alexie Gauthier-Bertrand à mettre de l’avant la thématique des chevaux dans la conception de la ruelle aux écuries.

On peut donc y retrouver une quinzaine de bacs de plantation en acier qui rappellent des auges, mais aussi des mobiliers cubiques construits à partir de retailles de bois évoquant des bottes de foin.

Plus d’une vingtaine d’arbres et arbustes sont venus verdir la ruelle et près de 123 vivaces y ont été plantés.

Au total, ce sont 189 adresses qui sont touchées par ce projet de verdissement.

L’installation de sept nouveaux dos d’âne a été saluée par la mairesse de l’arrondissement Giuliana Fumagalli. Celle-ci a souligné l’importance de la végétalisation des ruelles, évoquant notamment leur potentiel en matière d’agriculture urbaine. Le conseiller de la Ville Sylvain Ouellet était aussi présent lors de l’inauguration.

Art

La compagnie théâtrale Les 2 Mondes pilotera la création d’une murale sur la façade arrière du Théâtre Aux Écuries. L’œuvre sera créée par l’artiste Marie-Fauve Bélanger au printemps 2022 dans le cadre du 50e anniversaire des 2 Mondes.

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien de l’éco-quartier Ville en vert et de l’Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (Roxanne Labossière et Nibal El-Abiad) dans le cadre du Programme d’aménagement de ruelles vertes de la Ville de Montréal.