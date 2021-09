Une murale en hommage à Gerry Boulet dans Ville-Marie

Une nouvelle murale ajoute un visage, un nouveau sourire à la rue Ontario Est. L’artiste Laurent Gason rendra donc hommage au rocker Gerry Boulet avec une murale en mosaïque de céramiques colorées que les passants pourront admirer à l’angle des rues Ontario Est et Dorion.

Et le sourire de cette légende du rock francophone, a — des dires de M. Gascon — , déjà gagné bon nombre de passants.

«En ces temps des masques si c’est un sourire de plus pour moi alors c’est gagné.» Laurent Gascon, artiste muraliste et cofondateur de l’Escouade de la Muralité.

La murale à l’effigie de Gerry Boulet constitue la 14e murale du secteur que l’artiste muraliste crée avec sa technique signature de mosaïque en céramiques.

La mairesse de Montréal a salué la venue de ce nouveau visage sur la rue Ontario, alors que ces murales forgent son identité et réunissent le public, «il y a beaucoup de monde tout autour des murales, on en fiers de cette identité là et on vient la renforcer encore plus.»

Pour célébrer la mémoire du chanteur, un spectacle se déroule ce soir à 20h au Bain Matthieu, en compagnie de Martin Deschamps et d’autres amis artistes.

Un plan d’action pour le quartier culturel à l’est de Ville-Marie

Après avoir dévoilé sa vision pour le redéveloppent des Faubourgs de Ville-Marie plus tôt cet été, la Ville de Montréal présente un plan d’action pour le quartier culturel de l’est du secteur. L’objectif de ce plan : faire rayonner un quartier historiquement ouvrier et à l’importance culturelle «que l’on a pu sous-estimer.»

Pour Martin Vinette, directeur de l’organisme Voies culturelles des faubourgs, la finalité du plan consiste à «enrichir le cadre de vie des montréalais et montréalaises grâce à la culture», avec une offre de proximité. M.Vinette l’assure : le quartier culturel «va s’enrichir grâce à la participation de chacun.»

Voici un aperçu de quelques actions concrètes du plan:

Soutenir les ateliers d’artistes qui existent et encourager la création de nouveaux

Favoriser l’occupation de locaux vacants sur la rue Ontario

Développer une signature visuelle propre au quartier (par le mobiliser urbain, la signalétique)

Encourager le développement de murales et de l’art public

Développer des partenariats et activités conjointes entre les secteurs sociaux, culturels et économiques

Mettre en œuvre des activités qui encouragent et favorisent la pratique du loisir culturel

«Que ce soit par l’aménagement d’un axe culturel, par la protection et le développement d’ateliers d’artistes ou encore par la création d’une signature qui lui est propre, nous souhaitons répondre aux aspirations et besoins du quartier.» Valérie Plante, mairesse de Montréal

À l’échelle du quartier, actuellement le pôle culturel des Faubourg rassemble déjà des dizaines de lieux de création, et de diffusion, des centaines d’ateliers d’artistes et des travailleurs du milieu culturel. Le plan veut ainsi consolider leur action et impliquer le public.

Le quartier culturel suit l’axe de la rue Ontario Est, de la rue Saint-Hubert à la voie ferrée.

Carte du quartier culturel.