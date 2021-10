Christian Bégin explorera nos vices dans un spectacle d’humour

Le comédien et animateur Christian Bégin renouera avec l’art du stand-up dans les prochains mois avec le spectacle solo Les 8 péchés capitaux.

L’artiste à la barre de Curieux Bégin et de Y’a du monde à la messe s’interrogera sur scène sur la présence des vices dans nos vies. Il promet que son spectacle sera grinçant.

«Le rire, l’autodérision sont des planches de salut, ou au moins les outils les plus terriblement efficaces pour observer le monde, ses travers, les miens d’abord… et en rire. Des fois, jusqu’à en pleurer…», détaille-t-il dans un communiqué.

Les 8 péchés capitaux se déploiera en huit tableaux, dans un mélange de stand-up, de chansons, de sketchs et de spoken word. Chantal Lamarre (Infoman) en assurera la mise en scène.

Un retour pour Christian Bégin

Il s’agit d’un retour à l’humour pour Christian Bégin. Les 8 péchés capitaux est son troisième spectacle solo. Il avait présenté Que reste-t-il de mes amours en 1990 et I’ve Got A Crush On You ou J’ai une orangeade sur toi en 1999.

Celui qu’on peut voir dans les séries Les Mecs et Chaos a également mis en scène des spectacles d’humour de Martin Matte, de Maxim Martin et de Jean-Thomas Jobin par le passé, en plus d’enseigner pendant sept ans à l’École nationale de l’humour.

Après une tournée partout au Québec l’été prochain, Christian Bégin présentera Les 8 péchés capitaux au Théâtre Outremont en octobre 2022.