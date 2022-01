Les célébrités québécoises pleurent la mort de Karim Ouellet

La mort de l’auteur-compositeur-interprète Karim Ouellet à 37 ans a soulevé une vague de réactions de la part de la communauté artistique québécoise et de personnalités de tout horizon.

Voici quelques touchants hommages partagés sur les réseaux sociaux:

Karim Ouellet, merci pour tous les beaux moments en tournage au fil des années, autant en région que dans mes studios ou chez toi à Québec. Un garçon d'une immense gentillesse, discret, très mystérieux, au talent immense.

Grande grande perte ce matin. pic.twitter.com/Wmejiwtjk5 — Sébastien Diaz (@DiazSebastien) January 18, 2022

«Karim Ouellet, merci pour tous les beaux moments en tournage au fil des années, autant en région que dans mes studios ou chez toi à Québec. Un garçon d’une immense gentillesse, discret, très mystérieux, au talent immense. Grande grande perte ce matin.» – Sébastien Diaz

-L'homme est un loup pour l'homme

💔 Repose en paix Karim, ton départ fait vraiment très très mal. 🖤 Ton sourire était tellement unique . — Ariane Moffatt (@MoffattAriane) January 18, 2022

«- L’homme est un loup pour l’homme. Repose en paix Karim, ton départ fait vraiment très très mal. Ton sourire était tellement unique.» – Ariane Moffatt

Des chansons lumineuses, des interprétations avec un fond de tristesse. Dans la famille de Stromae. Karim Ouellet a initié un courant nouveau à la musique québécoise. Mes condoléances à sa famille et à ses proches. Paix à son âme. — Stéphane Laporte (@laportestephane) January 18, 2022

«Des chansons lumineuses, des interprétations avec un fond de tristesse. Dans la famille de Stromae. Karim Ouellet a initié un courant nouveau à la musique québécoise. Mes condoléances à sa famille et à ses proches. Paix à son âme.» – Stéphane Laporte

Que c'est triste la mort de Karim Ouellet à 37 ans. Je me souviens de la fierté dans son visage quand il a reçu le prix Félix-Leclerc en 2013. Ses chansons = vent de fraîcheur et douceur. Condoléances à sa famille dont sa soeur Sarahmée. https://t.co/IpPNxKxYXJ — Stéphane Leclair (@StephaneLeclair) January 18, 2022

«Que c’est triste la mort de Karim Ouellet à 37 ans. Je me souviens de la fierté dans son visage quand il a reçu le prix Félix-Leclerc en 2013. Ses chansons = vent de fraîcheur et douceur. Condoléances à sa famille dont sa soeur Sarahmée.» – Stéphane Leclair

Ah la la, mais cette vie. 💔 #RIPbeauKarim — Léa Stréliski (@LeaStreliski) January 18, 2022

«Quelle tristesse. Karim, t’étais unique» – Anne-Marie Withenshaw

Je ne peux compter le nombre de fois que cette chanson a mis du bonheur dans mon coeur.



37 ans, seulement.

Repose en paix Karim Ouellet. pic.twitter.com/gT9rRnqwBM — Andy Mailly-Pressoir (@AndympTVAS) January 18, 2022

«Je ne peux compter le nombre de fois que cette chanson a mis du bonheur dans mon coeur. 37 ans, seulement. Repose en paix Karim Ouellet.» – Andy Mailly-Pressoir

Un génie musical.

RIP Karim. — Kevin Raphael (@kevinraphael21) January 18, 2022

«Un génie musical. RIP Karim.» – Kevin Raphael

Le monde est plus lourd ce matin sans l’élégance en toutes choses de Karim. — Marie France Bazzo (@MFBazzo) January 18, 2022

«Le monde est plus lourd ce matin sans l’élégance en toutes choses de Karim.» – Marie France Bazzo

Je suis sous le choc. Karim Ouellet est décédé à 37 ans. J’envoie mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches. Dans l’Amour, Karim nous chante « allons voir s'il nous est permis de garder l'espoir ». Que ces paroles continuent de résonner dans nos coeurs.🤍 https://t.co/P0KhUs5Ooc — Dominique Anglade (@DomAnglade) January 18, 2022

«Je suis sous le choc. Karim Ouellet est décédé à 37 ans. J’envoie mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches. Dans l’Amour, Karim nous chante « allons voir s’il nous est permis de garder l’espoir ». Que ces paroles continuent de résonner dans nos coeurs.» – Dominique Anglade

RIP Karim Ouellet. Je peux pas croire que j'écris ça. Ça se peut juste pas… Un être être si lumineux… Un mélodiste si talentueux… Il avait encore tellement de musique en lui… J'y crois juste pas… — Biz (@Biz_loco_locass) January 18, 2022

«RIP Karim Ouellet. Je peux pas croire que j’écris ça. Ça se peut juste pas… Un être être si lumineux… Un mélodiste si talentueux… Il avait encore tellement de musique en lui… J’y crois juste pas…» – Biz

«Karim. Merci de m’avoir inspirée avec toute la beauté que tu as créé pour nous. Tu as rendue la vie plus magique avec ton talent. J’espère que ton âme est en paix là où tu te repose ce matin mon ami. J’ai une de tes nouvelles tracks dans mon ordi parce que tu voulais que je fasse ta pochette. « New game » un titre qui vient de prendre tout un autre sens aujourd’hui…

Je penses fort a sa famille et à ces amis proches,

Ps. Dites à tout le monde que vous les aimez plus souvent. C’est important de dire à nos amis qu’on les aime. Tout le temps. Ok?» – Pony

Le départ soudain de Karim Ouellet est un choc immense. C’était un artiste doté d’un immense talent et d’une grande intelligence que j’aimais beaucoup. J’aurais tant souhaité découvrir ce qu’il avait encore à nous offrir. Mes sympathies à sa famille et à ses proches. — Valérie Plante (@Val_Plante) January 18, 2022

«Le départ soudain de Karim Ouellet est un choc immense. C’était un artiste doté d’un immense talent et d’une grande intelligence que j’aimais beaucoup. J’aurais tant souhaité découvrir ce qu’il avait encore à nous offrir. Mes sympathies à sa famille et à ses proches.» – Valérie Plante

«Salut Karim. La puissante et féroce douceur de tes chansons résonnera ce matin dans l’appart où je suis à Mtl. Je suis sans mots comme nous tous. On pense tous à toi. À Sarahmée et à ta famille. Tes proches 🧡. J’espère qu’on te rendra hommage fort , et longtemps. Parce que ta gentillesse nous a marqués. Fort. Et pour toujours.» – Pierre-Yves Lord

«Karim. Je t’aime pour toujours» – Stéphanie Boulay

«Je suis sans mots.

J’ai pensé à toi hier, justement.

On est arrivé dans ce métier en même temps. Deux planètes mais grand respect mutuel.

Au revoir l’ami. Mes sincères condoléances à la famille.» – Patrice Michaud

Karim Ouellet a découvert sa passion dans les quartiers de Montcalm et Limoilou. Il s'agit d'une triste perte pour la scène musicale de notre #CapitaleNationale et québécoise. Mes condoléances à sa famille et à ses proches. https://t.co/yGAm1ukaV0 — Geneviève Guilbault (@GGuilbaultCAQ) January 18, 2022

«Karim Ouellet a découvert sa passion dans les quartiers de Montcalm et Limoilou. Il s’agit d’une triste perte pour la scène musicale de notre #CapitaleNationale et québécoise. Mes condoléances à sa famille et à ses proches.» – Geneviève Guilbault

Quelle grande perte pour le Québec. Un jeune homme qui en a touché plus d’un grâce à ses mots et sa musique. J’ai une pensée pour toute sa famille, ses parents bien-aimants, ses proches et sa sœur Sarahmée, que j’affectionne particulièrement. Courage. https://t.co/2qmF1zTEo5 — Manon Massé (@ManonMasse_Qs) January 18, 2022

«Quelle grande perte pour le Québec. Un jeune homme qui en a touché plus d’un grâce à ses mots et sa musique. J’ai une pensée pour toute sa famille, ses parents bien-aimants, ses proches et sa sœur Sarahmée, que j’affectionne particulièrement. Courage.» – Manon Massé