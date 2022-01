«Mélodies perdues», la musique de Patrick Watson sublimée par la danse

Pour nous aider à patienter jusqu’à la réouverture des salles de spectacle, Télé-Québec offre cette très jolie et émouvante adaptation du spectacle de danse Vanishing Mélodies (Mélodies perdues), inspiré par la musique de Patrick Watson.

Créé par les Ballets Jazz de Montréal en novembre dernier, Mélodies perdues raconte tout en poésie le tourment d’une femme qui reçoit un diagnostic sans équivoque.

Son périple intérieur commence dans un environnement froid et austère, en plein centre-ville. Quatorze danseur.euse.s s’agitent autour d’elle, devant des tours de bureaux impersonnelles ou encore dans un stationnement souterrain lugubre.

Puis, on suit cette femme et ses fantômes en nature, dans un décor soudainement plus chaleureux. Les chorégraphies gracieuses portées par la musique de haute voltige de Patrick Watson nous font traverser toute une gamme d’émotions.

Chapeau à Télé-Québec, qui, au lieu de se contenter de filmer une énième captation scénique, a eu la très bonne idée de créer une adaptation cinématographique d’un spectacle. Le résultat, d’une grande beauté, n’en est que plus saisissant.

Mélodies perdues sera diffusé ce samedi à 21h à Télé-Québec.