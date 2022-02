«L’événement»: coup de cœur pour un film coup de poing 

En 1963, en France, l’avortement est illégal. Anne, brillante étudiante, est enceinte sans l’avoir désiré. S’ensuivent des sentiments de peur, de honte et d’isolement pour la jeune héroïne. Voilà la prémisse du film L’événement.

Le film d’Audrey Diwan trace le portrait choquant d’une époque pas si loin de nous et fait une puissante dénonciation de la rigidité morale qui régnait alors.

Avec une réalisation percutante et très crue, le film montre aussi la quête courageuse et déterminée d’une jeune femme qui tient tête au système pour se sortir d’une situation injuste et sexiste, au péril de sa vie.

Vainqueur du prestigieux Lion d’Or au dernier Festival international du film de Venise, L’événement est un film coup de poing, difficile mais important, sur la résistance et le libre choix en matière d’avortement.