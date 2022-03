Hannah Gadsby et Kevin Hart à Juste pour rire

Pour célébrer son 40e anniversaire, le festival Juste pour rire (JPR) se gâte avec une édition entièrement en chair et en os où se côtoieront la crème de l’humour international et nos étoiles locales. Parmi les premières têtes d’affiche annoncées ce mardi: Kevin Hart, Hannah Gadsby, Mike Ward et Mathieu Dufour.

Les premières annonces de la programmation de JPR font une belle place à la scène de l’humour anglophone. Just For Laughs recevra en effet Hannah Gadsby, Chelsea Handler, Jo Koy, Iliza Schlesinger, Russell Peters, Ronny Chieng, Patton Oswalt et Marc Maron, qui animeront tous et toutes leur propre gala.

Hasan Minhaj, Tommy Tiernan, Vir Das et Celeste Barber seront également de la partie.

«On veut vraiment mettre la gomme cette année et créer tout un party. Nous avons la chance d’être aux premières loges de la relance culturelle de notre industrie; c’est pas rien!» se réjouit le vice-président aux contenus francophones du Groupe Juste pour rire, Patrick Rozon.

C’est complètement fou de célébrer notre 40e anniversaire et le retour à la normalité lors de la même édition du festival. Patrick Rozon

De l’humour au Centre Bell

Du côté francophone, après plusieurs reports, ce sera enfin l’occasion de voir Mike Ward sous écoute au Centre Bell le 22 juillet prochain. Le lendemain, ce sera au tour de Mathieu Dufour de fouler l’immense scène de l’amphithéâtre pour présenter son spectacle Mathieu Dufour au Centre Bell.

En attendant de découvrir les autres têtes d’affiche du festival, rappelons que JPR présentera la comédie musicale Annie, mise en scène par Serge Denoncourt, ainsi que le Roast de la Soirée est (encore) jeune, durant lequel diverses personnalités se moqueront des coanimateurs Jean-Philippe Wauthier, Olivier Niquet et Jean-Sébastien Girard.