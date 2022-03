Humour: Phil Roy fait rire et pleurer avec «Philou»

Phil Roy a un indéniable talent de conteur. Vif d’esprit et vite sur ses patins, il sait relater ses anecdotes avec théâtralité et entrain. Il met cette aptitude au service d’histoires personnelles dans son deuxième spectacle solo, Philou.

Le titre n’est pas anodin: Philou est le surnom affectueux que lui donnent ses parents. Et c’est justement de relations familiales dont il est question sur scène. Celles qu’on développe avec nos parents à l’enfance, à l’adolescence, puis à l’âge adulte. Et celles qu’on s’apprête à découvrir en fondant à son tour une famille; l’humoriste est papa depuis le 24 décembre.

Malgré un début lent abordant des thèmes un peu convenus, le spectacle devient de plus en plus drôle et original au fil de la soirée. Phil Roy réussit par moments à s’éloigner de l’humour pour parler d’enjeux difficiles, sans jamais pour autant perdre son rythme.

Mention spéciale à sa relecture délirante de la comédie romantique pour ados: Elle a tout pour elle.

Phil Roy présente son spectacle Philou en tournée partout au Québec.