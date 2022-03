«Manuel de la vie sauvage»: l’univers des «start-up» au petit écran

Après le roman et la pièce de théâtre, place à la série télé. Avec cette nouvelle adaptation de Manuel de la vie sauvage, Jean-Philippe Baril Guérard approfondit sa réflexion sur les enjeux éthiques que soulèvent les nouvelles technologies.

Kevin Bédard (Antoine Pilon), dit le whiz kid de Thedford Mines, a de l’ambition. Avec ses complices Laurent (Rodley Pitt) et Ève (Virginie Ranger-Beauregard), il fonde Huldu, une start-up révolutionnaire et controversée qui permet d’échanger avec les défunts grâce à un robot conversationnel.

Son parcours vers la gloire sera semé d’embûches, car le succès a un prix. C’est ce qu’il transmet au public à coup de leçons apprises à la dure dans chacun des six épisodes de Manuel de la vie sauvage.

Son premier conseil est énoncé en ouverture de la série, qui met également en vedette Catherine Brunet et Gildor Roy: «Il n’y a pas de moteur d’innovation plus puissant que la haine.» Le ton est donné!

À l’instar de productions américaines comme Succession et House of Cards, Manuel de la vie sauvage déconstruit le mythe de la réussite.

«Succession était une grande inspiration pour cette adaptation. Il y a plusieurs combats verbaux, des personnages intenses et on joue beaucoup sur la tension», souligne Jean-Philippe Baril Guérard, citant l’œuvre d’Adam McKay (Vice, The Big Short, Don’t Look Up) parmi ses influences.

Selon l’auteur, la force de sa série est de parler de technologie avec une approche humaine. Si l’application que développe Kevin peut aider des milliers de personnes à surmonter un deuil, il espère aussi qu’elle épaulera sa famille, qui peine à se remettre de la mort de son frère Dave.

Les multiples vies de Manuel de la vie sauvage

Depuis sa publication aux Éditions de Ta mère en 2018, Manuel de la vie sauvage suscite un vif engouement. Le roman a été adapté au Théâtre Duceppe l’automne dernier avant de faire l’objet d’une série. Selon son auteur, cet intérêt s’explique par la forte résonance des thèmes qui y sont abordés.

«Ce n’est pas un univers souvent représenté en art, pourtant c’est tellement dans les nouvelles, avance-t-il. On s’est beaucoup posé de questions ces dernières années sur comment la tech affecte nos vies, sur l’importance qu’on accorde à nos données personnelles et à notre vie privée en ligne.»

Le producteur Louis Morissette, qui tient également un rôle dans la série, a d’ailleurs vu la pièce seulement une fois l’adaptation télé terminée, question de ne «pas se laisser corrompre ou influencer».

Au bout du compte, Jean-Philippe Baril Guérard a créé deux œuvres très différentes à partir de son roman. «Je ne pourrais pas adapter l’œuvre de quelqu’un d’autre, parce que je charcute, je reformate, je change tout!»

Ceux et celles qui ont lu l’œuvre originale remarqueront qu’une grande partie du livre est résumée succinctement dans le premier épisode de la série. Un choix assumé par le créateur, qui a voulu explorer davantage les intrigues et rebondissements au sein de Huldu.

«On a aussi ajouté des passages qui ne sont pas dans le roman, précise-t-il. Par exemple, toute la courbe de l’épisode 3 est développée à partir d’une seule phrase du livre.»

J’aime qu’on soit constamment stimulé. Il y a tellement d’informations à l’écran que les gens ne pourront pas regarder la série en diagonale. Jean-Philippe Baril Guérard, à propos du rythme effréné de la série

Il faut qu’on parle de Kevin

Porté par le jeu convaincant d’Antoine Pilon, Kevin Bédard est un protagoniste fascinant et complexe. Fils d’un riche entrepreneur en construction, il souhaite s’affranchir de sa famille pour bâtir sa notoriété.

Le personnage veut ainsi déjouer la connotation négative associée à son prénom – on vous recommande à ce sujet l’éclairant documentaire Kevin sur Crave. Le parallèle entre la vidéo virale Bonne fête Kevin, recréée pour la série, et sa version chic dédiée à un dénommé Arnaud est d’ailleurs savoureux.

Jean-Philippe Baril Guérard admet se reconnaître à un certain degré dans l’ambition de son protagoniste. «Le choix de mettre en scène un personnage de campagne qui veut s’affranchir, c’est très autobiographique, dit-il. Je suis parti de ce décalage que j’ai vécu et je l’ai amplifié.»

Elle aussi ambitieuse, mais plus éthique que Kevin Bédard (du moins, on l’espère!), la boîte de production KOTV espère exporter à l’international cette série qui traite d’enjeux universels.

Selon son président, Louis Morissette, Manuel de la vie sauvage devrait également interpeller les jeunes adultes, public prisé des diffuseurs, «qui pourront se reconnaître dans les trois personnages principaux et leurs quêtes».

Les six épisodes de Manuel de la vie sauvage seront diffusés les mercredis à 20h dès le 16 mars à Série Plus.