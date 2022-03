«Novice»: survivre sans wifi selon Stéphane Dompierre

Que se passe-t-il quand 11 accros aux technologies, qui, soyons honnêtes, ne sont pas les pogos les plus dégelés de la boîte, se rassemblent pour une semaine dans un camp de débranchement? Il se passe Novice, un roman drôle, déstabilisant et épeurant.

Isolées en pleine nature, ces personnes devront affronter une menace extérieure du mieux qu’elles le pourront, sans wifi ni autre technologie.

Dans cette sympathique comédie d’horreur, Stéphane Dompierre pose un regard mordant sur les travers de la vie moderne. Ce qui aurait pu facilement tomber dans la caricature est plutôt un récit divertissant, captivant et réfléchi.

Malgré les nombreuses failles des personnages, on ne peut faire autrement que se reconnaître dans la galerie d’êtres qui peuplent cette satire sociale forte en hémoglobine.

Jon n’aurait jamais cru que ça viendrait si vite. Et avec autant de force. Le gouffre. Le trou noir. L’étourdissante absence de matière. Les flux d’informations, ces sources de dopamine devenues essentielles pour que sa tête fonctionne, que son corps se tienne, que son cerveau se souvienne. Il se sent mou et déglingué. Il vit un manque si intense qu’il en a froid aux os.

Extrait de Novice