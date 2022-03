Oscars: «Dune» remporte six prix, mais pas celui du meilleur film

Nommé dans 10 catégories, le film Dune du réalisateur québécois Denis Villeneuve est celui qui a reçu le plus grand nombre d’Oscars dimanche soir, particulièrement du côté des prix plus techniques, avec un total de six statuettes. C’est le film CODA, une adaptation américaine de La famille Bélier, qui a toutefois été sacré meilleur film.

Le gala qui récompense les talents du cinéma s’est déroulé au Dolby Theatre, à Hollywood. Après deux cérémonies des Oscars marquées par la pandémie, les célébrités du monde du cinéma ont enfin pu défiler sur le tapis rouge.

L’œuvre de science-fiction Dune a remporté les Oscars dans les catégories du meilleur montage, de la meilleure musique originale, du meilleur son, de la meilleure photographie, des meilleurs effets visuels et de la meilleure direction artistique. Ce dernier prix a été remis au Québécois Patrice Vermette et à Zsuzsanna Sipos.

Outre Dune, le Québec était représenté aux Oscars avec le film The Power of the Dog, co-produit par le Québécois Roger Frappier. Bien qu’il était un des favoris avec 12 nominations, le film a seulement gagné dans la catégorie de la meilleure réalisation.

CODA crée la surprise

Le grand gagnant de cette 94e soirée des Oscars est sans doute CODA, un film réalisé par Sian Heder qui raconte l’histoire d’une famille de sourds. L’œuvre a raflé toutes ses nominations, soit celle du meilleur film, du meilleur scénario adapté, ainsi que du meilleur acteur dans un rôle secondaire.

En effet, ce dernier a été remis à l’acteur sourd de naissance Troy Kotsur. Celui qui a été applaudi en langue des signes a dédié sa statuette à «la communauté des personnes sourdes et handicapées».

Il est la deuxième avec cet handicap à remporter un Oscar, la première étant l’actrice Marlee Matlin.

Will Smith frappe Chris Rock sur scène

Quelques minutes après avoir frappé au visage Chris Rock sur scène, Will Smith a été sacré meilleur acteur pour son rôle dans La méthode Williams.

Visiblement, l’acteur n’a pas apprécié la blague de l’humoriste au sujet de la tête chauve de sa femme Jada Pinkett Smith. Le commentaire faisait référence à la perte de cheveux de Pinkett, qui a révélé en 2018 qu’elle avait reçu un diagnostic d’alopécie, une maladie auto-immune.

Après s’être rassis, Smith a crié à Rock de «garder le nom de ma femme hors de ta p**ain de bouche». Le moment, qui a choqué le public et les téléspectateurs à la maison, est certainement le plus viral de cette cérémonie.

Will Smith viens de mettre une gifle à Chris Rock dans le plus grand des calmes aux Oscars akajdbnfbf pic.twitter.com/mHPdbm6q77 — 𝑲𝑪 𝑺𝒐' 🇲🇦 (@un_maghribii) March 28, 2022

L’Oscar de la meilleure actrice a été remis à Jessica Chastain pour son interprétation dans le film The Eyes of Tammy Faye.

De son côté, l’actrice Ariana DeBose a remporté la première statuette de la soirée pour son second rôle dans West Side Story. Il s’agissait d’une première nomination et d’un premier Oscar pour la jeune femme «ouvertement queer» qui a insisté sur l’importance de voir des personnes de sa communauté être représentées au cinéma.

Le film de Disney Encanto, qui se veut une célébration de la Colombie, a gagné dans la catégorie du meilleur film d’animation. Quant à la catégorie du meilleur film international, c’est l’œuvre japonaise Drive My Car qui a remporté les honneurs.