«TLMEP»: Sarahmée et Gildor Roy parmi les invités de dimanche

La rappeuse Sarahmée s’est montrée discrète dans l’espace public depuis le décès tragique de son frère, le chanteur Karim Ouellet, survenu le 17 janvier dernier.

Juge à l’émission La fin des faibles, de Télé-Québec – avec Koriass et Souldia –, et son plus récent album Poupée russe sous le bras, Sarahmée fera partie des convives de Guy A. Lepage à Tout le monde en parle, dimanche, le 3 avril. L’artiste abordera-t-elle pour la première fois à la télévision le douloureux événement qui a secoué sa famille?

Seront aussi de la discussion, dimanche, Gildor Roy – le bien-aimé commandant Chiasson de District 31, qui sera dès l’automne, en remplacement de Patrick Huard, le nouvel animateur de La tour, à TVA – et Michel Barrette. Les ex-comparses de la comédie Km/h sont porte-parole, ensemble, du nouveau marchand de bières Tite-Frettes. Qui a oublié la célèbre expression encore chère aux adeptes de Km/h, «Une p’tite frette, mon Denis?»

Les autres invité.e.s de la semaine sont le trio d’hôtes de La soirée est (encore) jeune, Jean-Philippe Wauthier, Olivier Niquet et Jean-Sébastien Girard, qui seront l’objet d’un bien-cuit au Roast de la soirée est (encore) jeune, en juillet, au festival Juste pour rire; la comédienne Mélissa Désormeaux-Poulin, qui vit l’une de ses années les plus occupées avec des rôles dans les séries Lac-Noir, Classé secret, Survivre à ses enfants et la voix de Mamanie dans le dessin animé Bébéatrice; Dany Laferrière, pour son nouveau livre dessiné Sur la route avec Bashō, et le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault.

La semaine dernière, Tout le monde en parle a rallié 666 000 téléspectateur.trice.s, pendant qu’à TVA, l’élimination d’Édouard et la prestation de Stromae à Star Académie ont été vues par une moyenne de 1 311 000 fidèles. Vlog, La vraie nature et La poule aux œufs d’or ont respectivement intéressé 897 000, 804 000 et 731 000 curieux.se.s, tandis que 602 000 adeptes de Big Brothers Célébrités ont assisté au départ de la joueuse Claudia Bouvette.

Tout le monde en parle, le dimanche, à 20h, à ICI Télé.