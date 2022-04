Arcade Fire à Osheaga en remplacement des Foo Fighters

Regine Chassagne et Win Butler d'Arcade Fire

Le groupe montréalais Arcade Fire remplacera les Foo Fighters à titre de tête d’affiche du festival Osheaga qui se tiendra du 29 au 31 juillet prochain.

Le groupe de rock Foo Fighters avait dû annuler toute sa tournée de 2022, et donc sa présence à Osheaga, à la suite du décès soudain d’un de ses membres. Le batteur Taylor Hawkins avait en effet été retrouvé mort dans un hôtel en Colombie quelques jours avant que son groupe n’officie comme tête d’affiche du festival Lollapalooza.

Il était crucial pour l’équipe d’Osheaga de proposer un groupe ayant une importance particulière pour les mélomanes locaux et qui attirerait par ailleurs un grand nombre de fans de partout à travers le monde, a laissé savoir l’organisation dans une déclaration officielle sur les réseaux sociaux.

«Nous sommes ravis que nos héros locaux d’Arcade Fire aient accepté de prendre la relève, car ce groupe s’est imposé comme l’une des têtes d’affiche les plus inoubliables d’Osheaga en 2010. Les retrouver à l’occasion de notre 15e anniversaire sera mémorable», a expliqué le vice-président principal à la programmation des concerts et événements d’evenko et fondateur de Osheaga, Nick Farkas.

«Nos pensées demeurent avec nos amis de la famille étendue des Foo Fighters lors de cette période difficile», a-t-il ajouté.