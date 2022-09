«C’est comme ca que je t’aime»: 10 fois gagnante aux Gémeaux 2022

La lutte était chaude entre la comédie dramatique Audrey est revenue et la deuxième saison décalée de C’est comme ça que je t’aime, mais c’est finalement cette dernière qui a dominé la soirée du gala des prix Gémeaux en repartant avec un total de dix trophées.

Le 37e gala des Gémeaux, qui récompense les talents du petit écran québécois, se déroulait dimanche soir en direct du Théâtre Maisonneuve. Pour une neuvième année, Véronique Cloutier assurait l’animation de la cérémonie télévisée.

C’est comme ça que je t’aime, écrite par François Létourneau, qui en est aussi l’un des acteurs principaux, et réalisée par Jean-François Rivard et Robin Aubert, et Audrey est revenue, œuvre de Florence Longpré et Guillaume Lambert, partaient favorites avec chacune 13 nominations.

Le sacre de C’est comme ça que je t’aime

Si ce n’est pas «l’année de la femme» (référence dans la série), c’est définitivement l’année de C’est comme ça que je t’aime. La deuxième saison de la série s’est distinguée au chapitre de la Meilleure série dramatique, de la Meilleure réalisation et des Meilleurs textes.

En allant chercher son trophée, la productrice Joanne Forgues a souligné le travail qui restait à faire en termes de lutte aux droits des femmes sur la planète, même en 2022, dans son discours de remerciements.

L’œuvre est aussi celle s’étant le plus illustrée à l’étranger et a donc remporté le nouveau prix créé en ce sens, surpassant des séries comme Bête noire et District 31.

Sa direction photo, sa distribution artistique, son montage, son thème musical (Une jument pour toi ma chérie), ses décors, ainsi que ses maquillages et ses coiffures vintage ont aussi été salués lors du gala de l’industrie qui récompensait les artisans de l’ombre jeudi soir dernier.

5 prix pour Audrey est revenue

La comédie dramatique Audrey est revenue, qui raconte l’histoire du femme qui revient d’un long coma, a aussi attiré l’attention lors de cette soirée en repartant avec un total de cinq prix.

L’équipe de la série disponible sur Club illico a mis la main sur le trophée de la Meilleure comédie, de la Meilleure réalisation et des Meilleurs textes pour une comédie.

Florence Longpré s’est également mérité le prix du Meilleur rôle principal féminin dans une comédie tandis que Denis Bouchard a remporté le Gémeaux du Meilleur rôle soutien masculin dans une comédie.

On apprenait tout récemment que les dix épisodes de la série comique ont été vendus pour être diffusés en France et en Italie.

D’autres productions récompensées

Outre C’est comme ça que je t’aime et Audrey est revenue, huit productions ont également fait le tour du chapeau, étant sacrées lauréates dans les catégories de meilleure émission, meilleure réalisation, ainsi que meilleur texte ou meilleure animation. Il s’agit de Seuls (Picbois Productions), Pour emporter – Saison 4 (Pamplemousse média), La Tour – Saison 2 (Trio Orange), LA SOIRÉE MAMMOUTH 2021 (Attraction / Pamplemousse média), Format familial – saison 8 (Attraction), Entrelacés (Bien Joué Films), De Pierre en fille (Passez Go), CHSLD – Au front (Sphère Média).

Parmi 20 productions en lice, le public a choisi En direct de l’univers comme émission coup de cœur en lui décernant le prix Gémeaux du public Fonds Cogeco. Plus de 65 000 personnes ont fait entendre leur voix en participant au vote.

La soirée se poursuit sur ICI TÉLÉ avec Isabelle Racicot et Jean-Sébastien Girard qui animent l’Après-Gala, émission spéciale de 60 minutes.