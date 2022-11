Le Festival Bach Montréal reçoit une aide de 100 000 $ de Québec

Le Festival Bach Montréal -qui se déroulera du 12 novembre au 9 décembre- bénéficiera d’une aide financière de 100 000 $ de Québec, ont annoncé la ministre du Tourisme Caroline Proulx et le ministre de la Culture et des Communications Mathieu Lacombe.

Le ministère du Tourisme accorde au festival une aide de 75 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, tandis que Le Conseil des arts et des lettres du Québec (qui relève du ministre de la Culture et des Communications) octroie à l’organisme la somme de 25 000 $, par le biais du programme Soutien à la mission.

Créé en 2005, le Festival Bach Montréal rassemble des solistes, des ensembles et des orchestres de renom autour des œuvres du grand compositeur allemand.

Cette année, une programmation de quelque 19 concerts sera à découvrir. Les performances musicales se tiendront dans les plus belles salles de spectacle de la métropole.

«Le Festival Bach Montréal convie la population à découvrir le talent de musiciens d’ici et d’ailleurs et la beauté de la musique classique. Je suis fière que notre gouvernement soutienne ce rendez-vous d’envergure qui donne un accès privilégié à l’œuvre de Bach et qui contribue au tourisme culturel au Québec», a déclaré Caroline Proulx, la ministre du Tourisme.

«Le Festival Bach Montréal fait du Québec un endroit de choix où les meilleurs interprètes de musique classique se donnent rendez-vous année après année. La programmation proposée met une fois de plus à l’honneur de grands orchestres, dont l’Orchestre symphonique de Montréal, ainsi que des organistes, des chœurs et des ensembles musicaux venus du Québec, du Canada et de l’étranger. Ils favorisent tous la démocratisation de la culture et son rayonnement», a commenté le ministre de la Culture et des Communications Mathieu Lacombe.

De nombreuses activités en marge de la programmation officielle du Festival seront également proposées dans le cadre de L’Off-Festival Bach telles que des concerts, des répétitions, des discussions et performances d’artistes locaux.

«Le lieu sur le boulevard Saint-Laurent a été choisi et imaginé pour présenter une expérience unique dans un environnement gratuit ainsi que rendre la musique classique accessible à un large public», a déclaré le Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse.