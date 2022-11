La vie de René Lévesque sous la loupe au Musée de la civilisation

Le Musée de la civilisation présentera l’exposition René et Lévesque dès jeudi jusqu’au 4 septembre 2023. La toute dernière mise en place de l’établissement permet au public de découvrir ou de cerner plus précisément l’un des personnages les plus marquants de l’histoire du Québec.

C’est dans le cadre de l’année Lévesque, une initiative de commémoration mise en œuvre par la Fondation René-Lévesque, que l’exposition est présentée au grand public. La plupart des pièces qui y sont présentées proviennent de la collection personnelle de la famille Lévesque ainsi que de membres du public qui ont accepté de prêter certains artéfacts pour la cause.

«Le titre traduit notre volonté de montrer le quotidien de M. Lévesque avec une grande proximité, constate la vice-présidente du conseil d’administration de la Fondation René-Lévesque, Martine Tremblay. Il y avait le grand homme politique que tout le monde connait de nom, mais qu’en est-il de sa vie personnelle? Que savons-nous vraiment de ce garçon turbulent, voire malcommode, de la baie des Chaleurs et comment se fait-il qu’il soit devenu si important dans le cœur et la mémoire des Québécois?»

Depuis l’enfance

La salle mettant en vedette René et Lévesque se dévoile en ordre chronologique. En entrant, on arrive face à un grand podium où sont installés différents objets du quotidien ayant appartenu à «Ti-Poil» ou à sa famille. Cet étal permet d’en apprendre davantage sur les passe-temps et les passions du jeune homme né dans une famille bourgeoise de New Carlisle en Gaspésie.

L’installation permet de comprendre que Dominique Lévesque, son père, a joué un rôle prépondérant dans sa vie. «Ses deux parents étaient de grands lecteurs et l’ont beaucoup poussé à développer sa curiosité à travers les écrits de Jules Verne, par exemple», raconte la chargée de projet de l’exposition, Coline Niess.

On y apprend également que le jeune Lévesque n’était pas un élève modèle, qu’il a frôlé à plus d’une reprise l’expulsion du Séminaire de Gaspé et du Collège Saint-Charles-Garnier de Québec pendant son adolescence.

Photo : Vincent Desbiens/Métro

Ce côté rebelle méconnu de l’ancien premier ministre du Québec est mis en valeur sous la deuxième cloche de verre de l’exposition. On y trouve entre autres des textes de pièces de théâtre et des histoires de fiction. «Déjà à cette époque, on voit que René Lévesque était doté d’une grande inventivité, comme le montre sa plume très personnelle. Il avait un don pour l’écriture et la communication qui l’ont orienté vers le journalisme et ensuite la politique», poursuit-elle.

Les deux sections suivantes résument les moments les plus marquants de sa vie professionnelle. On y retrouve différents artéfacts comme une lettre envoyée à sa famille depuis Londres en 1945, alors qu’il s’était engagé du côté des Alliés pour participer à l’effort de propagande. Les mémentos de son passage plus que remarqué en politique, comme des affiches électorales, un bulletin de vote d’époque ou encore le napperon signé par tous ceux qui ont quitté le Parti libéral du Québec pour fonder le Parti québécois sont également exposés dans cette partie de la visite.

Et si…

Pour conclure René et Lévesque, l’équipe responsable du volet interactif et éducatif du Musée de la civilisation s’est amusée à imaginer ce que le Québec serait devenu sans les initiatives du gouvernement de René Lévesque.

«On a misé sur le côté humoristique et léger pour imaginer une réalité alternative où, par exemple, les partis politiques seraient présentés par des commanditaires si la loi sur le financement des partis politiques n’avait jamais été votée, explique la chargée de projets éducatifs Anne-Josée Lacombe. C’est un petit bonus amusant qui permet aussi de voir ce que René Lévesque a changé au Québec et les impacts que son passage a eus pour la société.»

L’exposition René et Lévesque sera présentée du 17 novembre 2022 au 4 septembre 2023, dans le cadre de l’Année Lévesque. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du Musée de la civilisation.