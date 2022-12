«Le monde en tête»: un tour du globe décoiffant 

Chapeaux, coiffes et couvre-chefs sont en vedette au musée Pointe-à-Callière avec l’exposition Le monde en tête, la collection Antoine de Galbert, une activité qui intéressa autant les passionné.e.s de mode et les anthropologues en herbe que les jeunes familles.

Réunissant quelque 300 couvre-chefs issus d’une cinquantaine de pays et racontant l’histoire de plus de 200 peuples, cette exposition est tirée d’une collection que le philanthrope français Antoine de Galbert a constituée en une trentaine d’années et qui a été donnée en 2017 au musée des Confluences de Lyon. Une première en Amérique du Nord et une exclusivité, précise la directrice générale de Pointe-à-Callière, Anne Élisabeth Thibault.

Le public peut admirer la pluralité des cultures des quatre coins du monde grâce à cette exposition composée de bandeaux, bonnets, calots, calottes, capuches, casques, casquettes, chapeaux, couronnes, diadèmes, tiares, toques et turbans, essentiellement datés de la fin du 19e au début du 21e siècle.

Le monde en tête, un parcours thématique se déployant sur les deux étages de la Maison-des-Marins. Photo: Jason Paré, Métro

À toutes les étapes de la vie

Si dans certains cas, la coiffe ou la parure de tête souligne le rang ou le pouvoir d’une personne, elles jouent également un rôle lors des étapes importantes de la vie d’un individu, comme la naissance, le mariage, la mort ou même la circoncision.

Chapeau de circoncis gabara ou ponto ganza originaire de la République centrafricaine. Photo: Jason Paré, Métro

Elles peuvent aussi avoir une fonction utilitaire, comme dans le cas du casque de chasseur qui, au-delà de son rôle protecteur, sert également de bol pour boire ou manger.

Faits de tissus, de plumes, de perles, de bois, de métaux, de pierres précieuses ou même de cheveux, les couvre-chefs sont présentés dans un parcours thématique se déployant sur les deux étages de la Maison-des-Marins et sont accompagnés de diverses vidéos expliquant les us et coutumes des peuples concernés.

Appelées perak, les coiffes des femmes du Ladakh peuvent comprendre plus de 200 turquoises et peser jusqu’à 7 kilos. Photo: Jason Paré, Métro

Pour toute la famille

Pointe-à-Callière n’a pas oublié les familles. En plus de petites bornes ludiques permettant de concevoir virtuellement le chapeau de ses rêves, de nombreuses activités seront offertes durant le temps des Fêtes et lors de la semaine de relâche.

Ainsi, en décembre, des ateliers de création permettront de se familiariser avec certains motifs récurrents des couvre-chefs de l’exposition et de s’initier à diverses techniques de fabrication.

Pour la relâche, le musée souhaite amadouer les plus curieux.euses – et gourmand.e.s – puisque des spectacles, des contes et des animations culinaires permettront de découvrir les traditions des cultures représentées dans l’exposition.

L’exposition Le monde en tête, la collection Antoine de Galbert à Pointe-à-Callière se termine le 23 mars 2023.