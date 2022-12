Charles Tisseyre de retour d’un AVC

Charles Tisseyre se remet d’un accident vasculaire cérébral (AVC) survenu le 7 octobre, a-t-il révélé mercredi à Annie Desrochers au micro du 15-18, sur ICI Première.

Le vulgarisateur scientifique, soucieux de transmettre au public des informations sur les AVC, a raconté comment l’événement était survenu. Confus et fatigué, il n’a pas réalisé ce qui lui arrivait jusqu’au moment où son fils, le journaliste Charles Alexandre Tisseyre, a constaté que quelque chose n’allait pas en écoutant son père parler.

Par réflexe, Charles Tisseyre a pris une aspirine, se disant que le médicament, qui a un effet anticoagulant, pourrait l’aider s’il avait effectivement un caillot sanguin. Sa stratégie s’est avérée efficace, mais il souligne que les caillots provoquent 9 AVC sur 10, les autres étant plutôt causés par une hémorragie cérébrale. Il insiste donc sur l’importance de se rendre à l’urgence, où un anticoagulant plus puissant peut être administré, entre autres choses.

Si ça vous arrive, ne faites pas comme moi, à vous dire “non, non, non, je suis fatigué, je vais aller me coucher”. Beaucoup de gens font ça. Ce qu’il faut faire, selon ce que les neurologues nous disent, c’est appeler le 911 et se faire conduire en ambulance à l’hôpital.

Charles Tisseyre au 15-18