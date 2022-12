Guy A. Lepage piraté sur Twitter

L’animateur Guy A. Lepage passe un lundi très moyen : il s’est fait pirater l’une de ses importantes pages sur les réseaux sociaux, son compte Twitter qui compte plus de 480 000 abonnés.

En effet, celui qui anime Tout le monde en parle en a fait l’annonce sur Instagram.

«Je me suis fait hacker mon compte Twitter!!! Et je n’ai plus accès à mon compte. Veuillez signaler mon compte Twitter svp.», lançait Guy A sous cette publication assortie d’un message des hackers en question.

Son pirate utilise donc son nom (et son crochet bleu) pour vendre faussement dix ordinateurs MacBook autographiés à 550 $, livraison incluse. Bien entendu, c’est faux et Guy A. espère que personne ne tombera dans le panneau.

Il a d’ailleurs demandé à ses abonnés de signaler son compte pour l’aider à regagner l’accès à celui-ci.

Nous souhaitons à l’animateur et comédien de retrouver rapidement le contrôle de son Twitter et nous vous invitons à être vigilant.