Le Salon du livre queer fait son retour à Montréal

Le Salon du livre queer ouvrira ses portes les 4 et 5 février de 10h et 17h.

La deuxième édition du Salon du livre de Fierté littéraire (ou Salon du livre queer) aura lieu les 4 et 5 février au Théâtre de La Comédie. Le salon, qui a pour thème Quand lire rime avec queer, mettra l’accent cette année sur la littérature fantastique et les bandes dessinées.

Pendant deux jours, une trentaine d’auteurs et d’autrices seront présents pour dédicacer leurs œuvres littéraires. Plusieurs animations et discussions pourront aussi avoir lieu sur scène, notamment en rapport avec l’univers de la science-fiction.

Les deux premières heures d’ouverture du salon seront consacrées aux familles et aux enfants, avec l’animation Heures du conte. Cette dernière mettra en scène la drag queen Jessie Précieuse et les drags kings RV Métal et Rock bière, qui réciteront des contes aux grands comme aux petits. Toutes les activités qui se dérouleront sur scène seront diffusées en direct sur la chaine YouTube de l’organisme.

Dimani Mathieu Cassendo, artiste de narration visuelle, et Jonathan Bécotte, auteur de livres jeunesse, coprésideront le Salon pendant ces deux jours d’exposition.

Dimani Mathieu Cassendo et Jonathan Bécotte. Photos: Gracieuseté, La Fierté littéraire.

L’entrée est gratuite, mais une contribution volontaire de 5$ est suggérée par l’organisme. «C’est un coût symbolique, soutient Denis-Martin Chabot, directeur général et artistique de la Fierté littéraire. Nous avons réussi à obtenir un financement du Conseil des arts de Montréal, qui nous a donné la chance d’aller de l’avant», se réjouit-il.

La deuxième édition, qui devait se tenir en décembre 2022, a été reportée en février en raison d’un manque de main-d’œuvre pour bien l’organiser. «La prochaine édition de décembre 2023 devrait se faire, car on sera d’ici là capable d’embaucher du monde», assure M. Chabot à Métro.

L’accent est mis sur la littérature queer francophone, mais une section anglophone sera quand même dédiée à quelques auteurs, qui seront présents le dimanche 5 février.

Donner la voix à ceux qui ne l’ont pas assez

Contrairement aux grands événements littéraires, tels que le Salon du livre de Montréal, le Salon de la Fierté littéraire se veut comme un événement littéraire complémentaire aux grands salons, en mettant en avant la communauté queer. «Les gens ont du mal à trouver notre littérature dans les grands salons littéraires. On a donc voulu créer un salon où les auteurs et les autrices de la communauté queer peuvent être rassemblés», explique M. Chabot.

Selon lui, les auteurs et autrices queers, tout comme ceux issus de n’importe quelle communauté minoritaire, se noient dans les grands salons et peines à se démarquer. En littérature, faire connaître ses œuvres auprès du public est déjà compliqué, d’autant plus depuis la pandémie. Ce type d’événement culturel vient donc aider les auteurs et autrices queers à se reconnecter avec le public et à mettre en avant leurs œuvres.

La littérature queer n’a que des bonnes choses à dire. Des choses fun, drôles et touchantes. Denis-Martin Chabot, directeur général et artistique de la Fierté littéraire

M. Chabot se dit heureux de pouvoir aider ces auteurs et autrices à se faire entendre par le biais du Salon du livre queer, et insiste sur le fait qu’il est ouvert à tous.

Pour plus d’informations sur la programmation, visitez la page Facebook de l’événement.