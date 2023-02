De la sci-fi autochtone avec «Nous voulons voir votre chef!» 

Œuvre singulière, le recueil de nouvelles de science-fiction autochtone Nous voulons voir votre chef! propose des histoires abordant des thèmes classiques du genre – invasion extraterrestre, voyage spatial ou dans le temps, création d’une intelligence artificielle –, mais traités sous le prisme rafraîchissant des réalités des Premières Nations.

L’objectif de départ de l’auteur Drew Hayden Taylor, un Ojibway de l’Ontario, était «de réunir dans une anthologie de science-fiction autochtone les meilleurs écrivains des Premières Nations du Canada», note-t-il dans le livre d’abord paru en anglais aux éditions Douglas & McIntyre, en 2016, et disponible depuis l’automne en français aux éditions Alire.

N’arrivant pas à ses fins, il a décidé de réaliser cette proposition par lui-même, ce qui l’a poussé à écrire six de ses neuf nouvelles en à peine deux mois, «durant un automne tranquille». Les trois autres ont été rédigées par la suite «à un rythme plus détendu».

Humour et gravité

Le résultat a de quoi charmer, d’autant plus que D.H. Taylor passe habilement de l’humour à un ton plus grave. Il se permet d’évoquer des problématiques touchant les communautés autochtones, telles que l’alcoolisme et la délinquance dans La Voie des Pétroglyphes ou le suicide dans la bouleversante nouvelle Monsieur Machin-truc.

Quelques flèches bien acérées sont évidemment décochées à l’endroit des «visages pâles» et des autorités canadiennes, comme dans Des rêves de catastrophe. Dans cette nouvelle de 40 pages, les capteurs de rêve ont été trafiqués par le gouvernement pour mater tous sentiments de révolte chez les Premières Nations.

Certains récits ont d’ailleurs un ton plus ironique que d’autres. C’est le cas de la nouvelle qui introduit le recueil, Une apocalypse culturellement inappropriée, dans laquelle une radio communautaire autochtone est indirectement responsable de la destruction de l’humanité, rien de moins.

Pour la dernière fois, le vieil homme a lu la phrase à haute voix. “Ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter”. Willie Whitefish a refermé le livre, en hochant la tête de manière solennelle. Il détestait quand les Blancs avaient raison. Extrait tiré de la nouvelle Une apocalypse culturellement inappropriée

Nous voulons voir votre chef! de Drew Hayden Taylor est disponible en librairie.